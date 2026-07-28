Zo kom je er makkelijk achter welke versie van de AirPods je hebt

Weet je niet precies welk model van de AirPods je hebt? Geen probleem. Wij vertellen je hoe je er zo snel mogelijk achter komt.
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Zo weet je snel welke versie van de AirPods je hebt
AirPods lijken ontzettend veel op elkaar. Toch is er een manier waarop je makkelijk kunt zien welke versie van de oordopjes jij hebt. De makkelijkste manier is dan om het modelnummer te checken. Dat doe je het eenvoudigst via de instellingen van je iPhone of iPad. Verbind je AirPods met je iPhone of iPad en open de ‘Instellingen’. Kies daarna voor ‘Bluetooth’ en zoek je AirPods in de lijst.
Vaak staat het model al in de naam, maar als dat niet zo is, dan tik je op het rondje met de letter ‘i’ naast je AirPods. Scrol vervolgens naar onderen waar je het modelnummer ziet staan. Dit nummer begint altijd met de letter A.
Vergelijk het gevonden nummer daarna met de modelnummers in deze lijst:
- AirPods 4 met ruisonderdrukking: A3056, A3055 of A3057
- AirPods 4: A3053, A3050 of A3054
- AirPods Pro 3: A3063, A3064 of A3065
- AirPods Pro 2 met USB-C-case: A3047, A3048 of A3049
- AirPods Pro 2 met Lightning-case: A2931, A2699 of A2698
- AirPods 3: A2565 of A2564
- AirPods Max 2: A3454
- AirPods Max 1 met USB-C: A3184
- AirPods Max 1 met Lightning: A2096
- AirPods Pro 1: A2084 of A2083
- AirPods 2: A2032 of A2031
- AirPods 1: A1523 of A1722
Modelnummer op de AirPods zoeken
Kun je het nummer niet via Instellingen vinden? Kijk dan op de AirPods zelf. Bij gewone AirPods en AirPods Pro staat het modelnummer aan de onderkant van ieder oordopje. Je moet er dan wel even een vergrootglas bij pakken, want de tekst is heel klein. Maar je kunt natuurlijk ook je iPhone als vergrootglas gebruiken.
Bij de AirPods Max vind je het nummer achter het linkeroorkussen. Je kunt het oorkussen makkelijk bij de AirPods Max (2) verwijderen door er zachtjes aan te trekken.
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