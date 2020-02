Er gaat een hoop mis met dating-apps zoals Tinder. Nepprofielen vliegen je om de oren en perverselingen jagen op slachtoffers. Het wordt hoog tijd dat dating-apps meer verantwoordelijkheid nemen.

Moeten dating-apps verantwoordelijkheid nemen?

De groei van dating-apps is rap gegaan. Hoewel natuurlijk al lange tijd dating-websites bestaan, heeft Tinder het datinglandschap voor altijd veranderd. We swipen naar links en rechts in apps, waarbij we profielen binnen enkele seconden beoordelen. Links is weg ermee en rechts is kans op een match.

De drempel van deze apps is zo laag, dat iedereen er mee aan de slag kan. Dat maakt de apps populair met een flink aantal singles om doorheen te swipen, maar het zorgt ook voor een hoop ongewenste gasten en andere problemen.

Nep-profielen

Eén van de problemen met dating-apps zijn nepprofielen. Aangezien de drempel zo laag is en er weinig controle plaatsvindt, kan iedereen makkelijk een profiel maken. Ook catfishes. Waarom zou je dat doen? Meestal om geld te vragen van wanhopige mannen.

Zo’n nepprofiel lijkt heel echt. Een mooie dame chat gezellig, waardoor er een band wordt opgebouwd. Van een date is het nog niet gekomen, maar daar geeft ze elke keer echt goede redenen voor. Zodra de relatie sterk lijkt, wordt er om geld gevraagd. De mannen zijn inmiddels tot over hun oren verliefd en hebben daarom alles voor haar over.

Perverselingen

Een ander probleem is de hoeveelheid perverselingen in de apps. Het bedrijf achter dating-apps zoals Tinder en OkCupid laat bijvoorbeeld veroordeelde zedendelinquenten toe. Vooral vrouwen lopen groot gevaar bij het afspreken met onbekende mannen. Wellicht zijn de profielen in dit geval wel echt, maar doen ze zich anders voor. De grappige man van de chats blijkt iemand te zijn die enkel seks wil en daarbij niet schroomt om grenzen over te gaan.

Het schijnt zelfs dat er dating-apps zijn die zedendelinquenten wel toelaten op de gratis versie van de app, maar blokkeren van de premiumversie. Alsof veiligheid van vrouwen een luxe is waar je voor moet betalen.

Natuurlijk zijn er manieren waarop je jezelf veilig kunt houden, zoals met de app SafeDate. Maar dating-apps kunnen hier zelf ook mee helpen. Als je apps maakt waarmee je mensen op de meest intieme wijze met elkaar in contact brengt, heb je ook een verantwoordelijkheid om de kansen dat het mis kan gaan zo klein mogelijk te houden.

Seksuele gezondheid

Als we dan toch bezig zijn, zou het dating-apps ook sieren als er meer aandacht is voor seksuele gezondheid. Met zoveel gebruikers die deze apps gebruiken voor seks, ligt er een enorme kans om meer bewustzijn te creëren over seksueel overdraagbare aandoeningen. De apps maken het namelijk zo makkelijk om seksueel contact te vinden, dat soa’s sneller verspreiden dan ooit.

Er is een logische reden waarom apps die voorlichting niet willen geven: ze willen niet geassocieerd worden met soa’s. Apps voor mannen die seks willen met mannen geven het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid in het profiel aan te geven of je hiv positief bent, en of je PrEP slikt (als bescherming tegen hiv). Maar ook met herinneringen om je te laten testen.

Elke dating-app moet op z’n minst dergelijke herinneringen sturen. Iedereen die vaak seks heeft met verschillende personen, zou zich namelijk regelmatig moeten laten testen. Niet alleen voor de eigen gezondheid, maar vooral die van je seksuele partners.

Verbeteringen

Waarschuwingen over veiligheid of gonorroe is niet heel sexy. Deze verbeteringen kunnen dating-apps tevens moeilijk worden opgelegd. Maar met zoveel mensen die deze apps downloaden, hebben de makers een bepaalde verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Sterker nog: het kan meer gebruikers aantrekken. Wat veel van deze apps missen, is een gevoel van veiligheid en dat is nu juist wat mensen nodig hebben.

