Zo kom je eenvoudig van de melding ‘Verstuurd vanaf mijn iPhone’ af

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
31 juli 2026, 11:53
2 min leestijd
Zo kom je eenvoudig van de melding ‘Verstuurd vanaf mijn iPhone’ af

Je iPhone voegt automatisch een tekst toe aan je e-mails. In een paar tikken pas je dit helemaal naar wens aan.

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Zo kom je eenvoudig van de melding ‘Verstuurd vanaf mijn iPhone’ af

Stuur je een mailtje vanaf je iPhone met de Mail-app? Dan staat er standaard onderaan het bericht ‘Verstuurd vanaf mijn iPhone’. Dt is helemaal niet nodig. Gelukkig haal je deze tekst in een paar tikken weg.

handtekening instellen

Waarom staat deze tekst onder je mail?

Apple zet standaard een handtekening onder e-mails die je met de Mail-app verstuurt. Deze handtekening is een vast stukje tekst dat automatisch verschijnt.

Je kunt de zin steeds zelf verwijderen voordat je op de verzend-knop tikt. Maar om dat nou elke keer te moeten doen… nee. Het is makkelijker om de standaardtekst even één keer aan te passen, want dan ben je er voor altijd vanaf.

Zo verwijder je de tekst ‘Verstuurd vanaf mijn iPhone’

Om de standaardtekst aan te passen pak je jouw iPhone erbij en volg je deze stappen:

  1. Open de app Instellingen;

  2. Scrol naar beneden en tik op Apps;

  3. Zoek Mail en tik erop;

  4. Scrol naar beneden en tik op ‘Handtekening‘;

  5. Je ziet nu standaard de tekst ‘Verstuurd vanaf mijn iPhone’;

  6. Verwijder deze tekst;

  7. Ga terug naar het vorige scherm. De wijziging wordt vanzelf opgeslagen.

Vanaf nu staat de melding niet meer onder nieuwe e-mails die je via de Mail-app verstuurt. Op een iPad werkt dit bijna hetzelfde. Daar zie je meestal de tekst ‘Verstuurd vanaf mijn iPad’. Ook die kun je via de instellingen verwijderen.

handtekening mail iphone

Een eigen handtekening maken

Je hoeft het vakje overigens niet leeg te laten. Je kunt ook een eigen afsluiting invullen. Zo kun je bijvoorbeeld de volgende afsluiter gebruiken.

Met vriendelijke groet,
Piet-Jan Lentjes

Voor zakelijke e-mails kun je ook je telefoonnummer of bedrijfsnaam toevoegen. Houd de handtekening wel kort. Een lange lap tekst onder elk mailtje wordt snel onrustig.

Heb je meerdere e-mailaccounts op je iPhone? Dan moet je eerst kiezen tussen ”Alle accounts’ of ‘Per account’. Kies je voor ‘Per account’? Dan kun je voor je werkmail én je privé-mail een eigen afsluiting instellen.

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