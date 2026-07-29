Je kunt apps op je smart-tv beter níét gebruiken (om deze reden)

Apps op je smart-tv lijken heel erg handig, maar zijn niet altijd even veilig. Vooral onbekende apps kunnen ongemerkt meer doen dan je denkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kunt apps op je smart-tv beter níét gebruiken

Smart-tv’s zijn tegenwoordig veel meer dan een scherm om tv te kijken. Je installeert eenvoudig streamingdiensten, games en andere apps, waardoor een losse mediaspeler vaak niet eens meer nodig lijkt. Toch is het verstandig om niet zomaar iedere app te downloaden. Sommige apps brengen namelijk risico’s met zich mee voor je privacy én internetverbinding.

Vooral voor gratis apps van onbekende ontwikkelaars moet je oppassen. Denk aan eenvoudige screensavers, weer-apps, mediaspelers of andere kleine toepassingen. Volgens beveiligingsexperts kunnen sommige van deze apps software bevatten die jouw internetverbinding deelt met anderen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op deze manier kan je smart-tv onderdeel worden van een zogeheten proxynetwerk. In dat geval gebruiken anderen jouw internetverbinding om online activiteiten uit te voeren. Dat gebeurt meestal ongemerkt, maar kan wel leiden tot een tragere verbinding en extra veiligheidsrisico’s. Bovendien is het vaak onduidelijk welke gegevens een app precies verzamelt en met wie die informatie wordt gedeeld.

Zo gebruik je jouw smart-tv veiliger

Gelukkig kun je het risico eenvoudig beperken. Download bij voorkeur alleen apps van bekende aanbieders, zoals Apple TV, Netflix, Disney+, YouTube of Videoland op je smart-tv. Vermijd onbekende apps die weinig reviews hebben of functies beloven die te mooi lijken om waar te zijn.

Controleer daarnaast regelmatig of er software-updates beschikbaar zijn voor je smart-tv. Fabrikanten lossen hiermee beveiligingslekken op en verbeteren de bescherming van je apparaat. Verwijder ook apps die je niet gebruikt. Hoe minder software op je tv staat, hoe kleiner de kans op problemen. Wil je helemaal op veilig spelen? Kies dan voor een losse mediaspeler, zoals een Apple TV 4K. Deze apparaten ontvangen vaak langer updates en het aanbod aan apps wordt veel strenger gecontroleerd.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!