De Xtorm Power Shot bewijst dat een powerbank niet groot hoeft te zijn. Deze mini-powerbank is namelijk altijd handig om bij je te hebben.

Review Xtorm Power Shot: deze mini-powerbank is altijd in voor een boost

Het eerste wat opvalt aan deze powerbank is zijn formaat. De Xtorm Power Shot (24,99 euro) is zo klein dat je hem heel gemakkelijk mee kunt nemen. Hij heeft ongeveer de grootte van een flinke aansteker, dus hij past prima in je broekzak. Vaak is de gemiddelde powerbank een stuk groter en ook nog eens een stuk zwaarder. Dat is dan ook meteen een van de grote voordelen van deze kleine powerbank.

Dat betekent wel dat deze powerbank niet zoveer ‘power’ heeft als zijn grotere broers. De Xtorm Power Shot levert 5.000 mAh en dat is (net) genoeg om een recente standaard iPhone op te laden. Voor het volledig opladen van een recente iPhone Pro Max of een Plus-toestel kom je net wat tekort.

Toch neemt het niet weg dat dit oplaadblokje eigenlijk altijd van pas komt. Sterker nog: je hoeft niet eens een kabel bij je te hebben. Er zit namelijk een usb-aansluiting in het blokje verwerkt dat je omhoog kunt klikken.

Je kunt dan heel eenvoudig je iPhone opladen, maar je moet dan natuurlijk wel een recente iPhone met een usb-c-aansluiting hebben. Anders heb je altijd nog een verloopstekkertje nodig.

Het blokje zelf kun je opladen met een usb-c-aansluiting aan de zijkant. Maar grappig genoeg kan dat ook via de uitklapbare usb-c-poort. Het kost ongeveer 1,5 uur om hem volledig op te laden.

Op het blokje zit een knop waarmee je de batterijlading kunt checken. De lading herken je aan de vijf witte ledjes aan de voorkant van het blokje. Een heel kort usb-c-kabeltje om het oplaadblokje op te laden wordt meegeleverd.

Vrij vlot opladen, maar wordt wel warm

Het opladen van je iPhone met deze Xtorm powerbank gaat vrij vlot. Maar het gaat uiteraard niet zo snel als je de smartphone via een stopcontact met een krachtig stroomblokje zou opladen. Na zo’n 15 minuten heb je er iets van pakweg 20 procent bij. Houd er wel rekening mee dat het blokje behoorlijk warm wordt tijdens het gebruik.

Uitklapbare usb-c-poort (die niet helemaal in het midden zit)

De ingebouwde usb-c aansluiting van de Xtorm powerbank zit niet helemaal in het midden. Leg je de iPhone op tafel neer met het blokje erin, dan ligt je smartphone niet helemaal plat.

Een zachte duw op het toestel brengt dan een behoorlijke druk op je usb-c-poort. Dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Doe je het blokje ondersteboven in je iPhone, dan is er niets aan de hand. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden.

Niet alleen voor iPhone (maar pas op voor grote stroomvreters)

Natuurlijk is het blokje niet alleen voor je iPhone. Ook voor andere apparaten zoals een Nintendo Switch (2), een iPad of zelfs je MacBook kun je van wat extra stroom voorzien. Maar houdt er wel rekening mee dat je met deze capaciteit niet heel veel extra tijd krijgt bij grote stroomvreters.

Conclusie: review Xtorm Power Shot

Deze Xtorm powerbank is zo’n gadget waarvan je niet wist dat je ’m nodig had. Het compacte ontwerp en de ingebouwde usb-c-stekker maken hem ideaal voor snelle noodgevallen, precies wat je wilt als je iPhone weer eens op het verkeerde moment leeg is. Toch blijft het een noodoplossing, want met 5.000 mAh kom je nét uit bij een standaard iPhone. Verwacht echter geen wonderen bij grotere apparaten. Ook het warm worden en de ongelukkige plaatsing van de connector zijn kleine minpuntjes om mee te nemen. Maar voor wie gemak boven alles staat, blijft dit een ontzettend fijne mini-powerbank om makkelijk mee te kunnen nemen.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.