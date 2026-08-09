Heeft je auto wel CarPlay, maar werkt dat alleen met een kabel? Met de Buddi Play 3 maak je de verbinding draadloos. Dat is comfortabel, maar is deze kleine adapter ook 99 euro waard?

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Pluspunten Maakt binnen enkele seconden verbinding

Maakt binnen enkele seconden verbinding Stabiele verbinding tijdens dagelijks gebruik

Stabiele verbinding tijdens dagelijks gebruik Klein en stevig aluminium ontwerp

Klein en stevig aluminium ontwerp Handige knop om tussen gebruikers te wisselen

Handige knop om tussen gebruikers te wisselen Werkt met usb-a en usb-c Minpunten Werkt alleen in auto’s die al bedrade CarPlay hebben

Werkt alleen in auto’s die al bedrade CarPlay hebben Kleine vertraging bij het bedienen van audio

Kleine vertraging bij het bedienen van audio Met 99 euro niet de goedkoopste adapter

Veel nieuwe auto’s ondersteunen CarPlay tegenwoordig draadloos. In oudere modellen moet je de iPhone echter nog steeds met een kabel aansluiten. Zelfs bij auto’s van slechts een paar jaar oud is draadloze CarPlay lang niet altijd standaard.

De Buddi Play 3 is bedoeld om precies dat probleem op te lossen. Je sluit de kleine adapter aan op de usb-poort van je auto, waarna je iPhone voortaan automatisch draadloos verbinding maakt. Daarmee krijgt een ouder infotainmentsysteem in één klap een modernere gebruikservaring.

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Let op: de Buddi Play 3 voegt geen CarPlay toe

Voordat je de Buddi Play 3 bestelt, is één ding belangrijk om te weten. De adapter kan alleen bedrade CarPlay omzetten naar draadloze CarPlay. Je auto moet CarPlay dus al ondersteunen.

Heeft je auto helemaal geen CarPlay, dan kun je dit niet met de Buddi Play 3 toevoegen. Maar heb je een auto waarin CarPlay alleen werkt wanneer je een kabel aansluit, dan is deze adapter juist interessant.

Dat geldt voor veel auto’s uit grofweg de tweede helft van de jaren tien en het begin van de jaren twintig. Het infotainmentsysteem is vaak nog prima bruikbaar, maar voelt door de verplichte kabel minder modern dan dat van een nieuwe auto.

Veel kleiner dan zijn voorgangers

Buddi bracht eerder al twee versies van zijn draadloze CarPlay-adapter uit. De eerste Buddi Play was een klein plastic kastje met een kabel. De Buddi Play 2 werd compacter, maar hield grotendeels hetzelfde ontwerp.

Bij de Buddi Play 3 is dat anders. De adapter bestaat nu uit een kleine aluminium stick die je rechtstreeks in de usb-poort van de auto steekt. Daardoor hangt er geen los kabeltje meer bij het dashboard en neemt het geheel nauwelijks ruimte in.

Standaard heeft de adapter een usb-a-aansluiting. Voor auto’s met usb-c wordt een verloopstukje meegeleverd. Dat is een logische keuze, omdat veel auto’s waarin CarPlay nog alleen bedraad werkt vooral de oudere usb-a-poort hebben.

De aluminium behuizing voelt bovendien een stuk degelijker dan het plastic van de voorgaande modellen. Zit de usb-poort van je auto op een zichtbare plek, dan oogt de Buddi Play 3 daardoor minder als een achteraf toegevoegd accessoire.

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CarPlay binnen enkele seconden

De belangrijkste verbetering merk je zodra je de auto start. De Buddi Play 3 maakt bijzonder snel verbinding met de iPhone.

Het koppelen hoef je maar één keer te doen. Je steekt de adapter in de usb-poort, opent op de iPhone ‘Instellingen>Algemeen>CarPlay’ en selecteert de Buddi Play 3. Vervolgens controleer je of op beide schermen dezelfde koppelingscode verschijnt.

Daarna verloopt de verbinding automatisch. In de praktijk verschijnt CarPlay doorgaans binnen enkele seconden op het scherm van de auto. Vaak is de verbinding al gemaakt voordat het infotainmentsysteem volledig is opgestart en verschijnt direct op het scherm. Dat klinkt als een klein verschil, maar bij dagelijks gebruik merk je het meteen. Je hoeft niet meer eerst je iPhone uit je zak te halen, een kabel te zoeken en hem handmatig aan te sluiten.

Stabiele verbinding tijdens het rijden

Snel verbinden is prettig, maar een draadloze adapter moet vooral betrouwbaar zijn. Niemand zit te wachten op een verbinding die tijdens het navigeren plotseling wegvalt.

De Buddi Play 3 presteert op dat vlak goed. Tijdens dagelijks gebruik bleef de verbinding stabiel en traden er geen opvallende haperingen of onderbrekingen op. Navigatie, muziek, podcasts en berichten blijven daardoor gewoon bruikbaar zoals je van CarPlay gewend bent.

Dat is belangrijk, want juist bij goedkope draadloze CarPlay-adapters is de kwaliteit niet altijd voorspelbaar. Sommige modellen doen er lang over om verbinding te maken of moeten af en toe opnieuw worden opgestart. De Buddi Play 3 voelt in gebruik een stuk betrouwbaarder aan.

Bluetooth 5.4 en wifi 6

De snellere en stabielere verbinding komt waarschijnlijk mede door de vernieuwde techniek. De Buddi Play 3 ondersteunt namelijk Bluetooth 5.4 en wifi 6. Bluetooth wordt onder meer gebruikt om de eerste verbinding tot stand te brengen. Daarna loopt het grootste deel van de CarPlay-verbinding via wifi. De nieuwere standaarden moeten zorgen voor een snellere verbinding, minder storingen en een lager energieverbruik.

In de praktijk lijkt het batterijverbruik tijdens normaal gebruik beperkt te blijven. Draadloze CarPlay vraagt vanzelfsprekend energie van je iPhone, maar de Buddi Play 3 maakt daarbij geen bijzonder onzuinige indruk. In vergelijking met de voorganger lijkt de Play 3 wat zuiniger te zijn, maar dat is vooral ons gevoel en niet wetenschappelijk getest.

Tijdens lange ritten blijft het wel verstandig om een laadmogelijkheid bij de hand te houden. Zeker wanneer je tegelijkertijd navigeert, muziek streamt en je scherm intensief gebruikt.

Handig wanneer je de auto deelt

Op de behuizing zit een nieuwe knop. Die lijkt op het eerste gezicht onbelangrijk, maar lost een herkenbaar probleem van draadloze CarPlay op.

Wanneer meerdere personen dezelfde auto gebruiken, zijn vaak ook meerdere iPhones aan de adapter gekoppeld. Zit je samen in de auto, dan kan de Buddi Play automatisch verbinding maken met de verkeerde telefoon. Bij oudere adapters moest je de actieve verbinding dan handmatig uitschakelen. Met de knop op de Buddi Play 3 keer je terug naar het selectiescherm en kies je een andere telefoon.

Voor mensen die regelmatig een auto met hun partner of gezin delen, is dat een nuttige toevoeging. De adapter ondersteunt overigens ook Android Auto, zodat je eveneens kunt wisselen tussen een iPhone en een Android-toestel.

Niet helemaal zonder vertraging

Tijdens het bedienen van CarPlay voelt de Buddi Play 3 vrijwel net zo snel als een bedrade verbinding. Apps openen soepel, navigatie reageert direct en door menu’s bladeren levert geen merkbare vertraging op.

Bij audio blijft er wel een kleine vertraging bestaan. Wanneer je bijvoorbeeld een nummer overslaat of een podcast pauzeert, duurt het kort voordat je de verandering via de autospeakers hoort. Dat is geen specifiek probleem van de Buddi Play 3. Vrijwel alle systemen met draadloze CarPlay hebben een bepaalde audiobuffer. Ook auto’s waarin draadloze CarPlay standaard is ingebouwd kunnen daar last van hebben.

Storend is het meestal niet, maar helemaal gelijk aan een bedrade verbinding wordt het daardoor niet.

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Dit kost de Buddi Play 3

De Buddi Play 3 kost 99 euro. Daarmee is de adapter niet goedkoop. Online zijn genoeg draadloze CarPlay-dongles voor enkele tientjes te vinden.

Het verschil zit vooral in de afwerking, verbindingssnelheid, stabiliteit en ondersteuning. Buddi geeft vijf jaar garantie op de adapter. Dat is geruststellend bij een product dat permanent in een auto ligt en regelmatig aan flinke temperatuurschommelingen wordt blootgesteld.

Tijdens de maand augustus ontvangen iPhoned-lezers met de kortingscode BUDDIPLAY3 bovendien 10 procent korting. De actie loopt tot en met 31 augustus.

Conclusie: is de Buddi Play 3 zijn prijs waard?

De Buddi Play 3 is vooral een interessante upgrade voor een auto die nog prima bevalt, maar waarin CarPlay alleen met een kabel werkt. Voor 99 euro voelt het infotainmentsysteem plotseling een stuk moderner: je stapt in, start de auto en CarPlay verschijnt vrijwel direct op het scherm. Goedkopere adapters kunnen in principe hetzelfde trucje uitvoeren. De meerwaarde van de Buddi Play 3 zit vooral in de uitvoering. De verbinding wordt snel opgebouwd, blijft stabiel en de compacte aluminium behuizing ziet er netjes uit. Ook de knop om tussen telefoons te wisselen is in een gedeelde auto bijzonder praktisch. Gebruik je CarPlay maar af en toe, dan is 99 euro waarschijnlijk lastig te rechtvaardigen. Je kunt dan net zo goed een kabel blijven gebruiken of voor een goedkoper alternatief kiezen. Rijd je vrijwel dagelijks met CarPlay en wil je vooral dat de verbinding iedere keer zonder gedoe werkt, dan is de Buddi Play 3 de investering wel waard. Zeker wanneer je daarmee een wat oudere auto nog enkele jaren moderner en prettiger in gebruik maakt.