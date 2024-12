Hierom zijn de AirPods 4 mijn Apple-product van 2024

Apple heeft dit jaar een heleboel indrukwekkende producten gelanceerd. Maar juist een van de kleinere releases vond ik het leukst. Hierom zijn de AirPods 4 voor mij het Apple-product van het jaar.

Apple-product van het jaar: AirPods 4

Bij elke Apple denkt iedereen vaak alleen aan de grote releases: de nieuwe iPhone 16, een baanbrekende chip in een MacBook Pro of de lancering van de Vision Pro. Maar soms zijn het de kleinere, subtielere innovaties die het verschil maken. Voor mij zijn de AirPods 4 hét Apple-product van 2024 – en dat komt door hun bijna magische kracht in het dagelijkse leven.

Technologie die je vergeet

Het beste compliment dat je een technologisch product kunt geven? Dat je vergeet dat je het gebruikt. Dat gevoel heb ik bij de AirPods 4. Of ik nu onderweg ben, in een drukke trein werk of gewoon thuis een serie kijk, deze oordopjes passen zich moeiteloos aan de situatie aan. Bovendien merk ik door de comfortabele pasvorm en het lichte ontwerp vaak niet eens dat ik ze in heb.

Maar wat écht bijzonder is: hoe naadloos ze reageren op mijn behoeften. Of ik nu een belletje afwijs met een subtiel hoofdgebaar of overstap naar de transparantiemodus om een gesprek te volgen, alles voelt natuurlijk aan. Geen gedoe, geen afleiding – gewoon technologie die zijn werk doet. Je hebt er geen omkijken meer naar. Gedurende de test van de AirPods 4 was ik er bijna mee onder de douche gestapt – zo weinig had ik door dat ze in mijn oren zaten.

Twee AirPods, twee werelden

Uniek aan de AirPods 4 is dat Apple voor het eerst twee versies aanbiedt: een standaardmodel en een variant met actieve ruisonderdrukking (ANC). Ik heb voor de verise met ANC gekozen en was verbaasd hoe goed de ruisonderdrukking werkt, zelfs zonder siliconen in-ear opzetstukjes.

Natuurlijk is deze vorm van ANC niet perfect. Met geactiveerde ruisonderdrukking wordt omgevingsgeluid gedempt, maar niet volledig afgesloten. Voor mij is dat ideaal, want zo blijf ik alert op wat er om me heen gebeurt. De transparantiemodus is minstens zo indrukwekkend: gesprekken en omgevingsgeluiden klinken alsof ik helemaal geen oordopjes draag. Het voelt bijna alsof Apple mijn oren heeft geüpgraded.

De soundtrack voor je leven

Niet onbelangrijk voor oordopjes: de AirPods 4 blinken echt uit in hun geluidskwaliteit geluid. Of ik nu naar een podcast luister, een spannende serie kijk of mijn favoriete afspeellijst afspeel, het geluid is altijd rijk en vol. De diepe bassen en heldere hoge tonen zorgen ervoor dat ik écht geniet van wat ik hoor. En met 3D-audio voelt het soms alsof ik midden in de actie zit. Jammer dat nog steeds niet alle streamingdiensten dat ondersteunen.

Maar wat betekent die geluidskwaliteit nou in de praktijk? Je favoriete muziek klinkt beter, je belletjes zijn helderder, en zelfs de simpelste wandelingen worden een stuk leuker. En dankzij transparantiemodus voelen zelfs gesprekken met de oordopjes in veel beter.

Kleine veranderingen, groot verschil

Apple staat bekend om zijn aandacht voor detail, en dat is bij de AirPods 4 niet anders. Het nieuwe oplaaddoosje met usb-c is nog compacter, maar net zo gemakkelijk in gebruik. Een bonus is dat je nu – dankzij usb-c – via je iPhone 15 of 16 de oordopjes kunt opladen. Het zijn dit soort kleine verbeteringen die de AirPods 4 nog praktischer maken.

O ja, en de ondersteuning van Zoek mijn zorgt ervoor dat je je AirPods bijna niet meer kunt kwijtraken. Of veel meer: dat je ze heel snel terugvindt, mocht dat wel gebeuren. Overal ter wereld sturen de AirPods 4 namelijk hun locatie door via het Zoek mijn-netwerk – bestaande uit iPhones, iPads en Macs

Voor iedereen

De AirPods 4 zijn niet de goedkoopste oordopjes op de markt, maar ze werken zo gemakkelijk en intuitief dat ze het prijskaartje meer dan waard zijn. Of je nu kiest voor het basismodel of de variant met ANC, je krijgt oordopjes die heel flexibel in gebruik zijn.

Voor mij zijn de AirPods 4 daarom het perfecte voorbeeld van technologie die je leven stilletjes beter maakt. En dat, meer dan spectaculaire features of grote lanceringen, maakt ze mijn favoriete Apple-product van het jaar.

