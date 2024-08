WhatsApp heeft nieuwe functie: feestjes plannen nu veel gemakkelijker

WhatsApp komt met een nieuwe functie, waardoor het plannen van feestjes veel gemakkelijker wordt met de app. Zo werkt dat!

Er is een update voor WhatsApp beschikbaar! De app heeft er een handige functie bij gekregen, waarmee het gemakkelijker is om plannen te maken. Het is in de vernieuwde versie van WhatsApp mogelijk om een evenement aan te maken in gesprekken. Deze functie was al beschikbaar bij Community’s, maar wordt nu verder uitgerold in de app.

In de nieuwe versie van WhatsApp komt de planner ook naar groepsgesprekken. Alleen in chats met meerdere personen kun je een uitnodiging voor een evenement sturen. Aan deze uitnodiging kunnen een naam, beschrijving, starttijd (of startdatum) en locatie worden toegevoegd. Bij online events is het mogelijk om een link bij te voegen naar de meeting. Iedereen in het groepsgesprek krijgt vervolgens de optie om aan te geven of ze deelnemen aan het event.

Evenementen plannen in WhatsApp

De nieuwe functie is enorm handig als je geregeld evenementen plant, want dat kun je nu met WhatsApp doen. Je hebt dus geen andere applicaties meer nodig om een verjaardag of ander feest te plannen. Ben je benieuwd hoe de nieuwe functie werkt op WhatsApp? Om de planner te gebruiken moet je de app eerst bijwerken naar versie 24.16.1. Het aanmaken van evenementen en feestjes in WhatsApp gaat als volgt:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Ga naar een groepsgesprek; Tik op het plusteken (+) naast de typbalk; Kies voor ‘Evenement’; Vul de gegevens voor het evenement; Tik tot slot op ‘Stuur’.

Na het sturen van de uitnodiging krijgen alle deelnemers van het groepsgesprek een melding. Ze hebben de mogelijkheid om zich aan- of af te melden voor het evenement via WhatsApp. Alle reacties verschijnen in een lijst bij het evenement, zodat je in één oogopslag ziet wie er wel of niet komt. Staat het event op het punt van beginnen? Dan krijgen alle deelnemers een laatste herinnering voor het feestje of de meeting via WhatsApp.

Planner nu beschikbaar

Alle evenementen die zijn gemaakt in een groepsgesprek verschijnen ook onder de groepsinformatie. De geplande events worden daar in een lijst weergegeven op chronologische volgorde. Erg handig, want zo hoef je geen enkele afspraak meer te vergeten in een groep. Open je WhatsApp niet vaak? Dan is het ook mogelijk om evenementen via WhatsApp toe te voegen aan de agenda van je iPhone. Tik daarvoor op ‘Voeg toe aan agenda’ bij het evenement.

Meta, het moederbedrijf van WhatsApp, heeft de update al uitgebracht voor alle gebruikers. Om de planner te gebruiken moet je de applicatie eerst bijwerken in de App Store naar versie 24.16.1. Kun je nog geen evenementen plannen in WhatsApp? Dan komt de functie vermoedelijk binnenkort beschikbaar op je iPhone. Het duurt doorgaans een aantal weken voordat nieuwe features bij alle gebruikers zijn uitgerold.