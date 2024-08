WhatsApp krijgt regelmatig nieuwe functies. Maar nu neemt WhatsApp zelfs een geliefde functie over van Telegram.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp neemt geliefde functie van concurrent Telegram over

In de meest recente bèta van WhatsApp voor de iPhone zijn nieuwe geanimeerde emoji’s te vinden. Telegram had deze functie al en nu lijkt WhatsApp het over te gaan nemen.

Deze nieuwe emoji’s vervangen die van iOS. Op dit moment zijn er slechts een paar van deze animaties te vinden, zoals een knipoog, een lachend gezicht en een rood hart. De website WABetaInfo denkt dat WhatsApp eerst de populairste emoji’s heeft gekozen en dat ze daarna andere gaan overzetten.

Wanneer je in de bètaversie van de iPhone-app een emoji kiest krijg je eerst het standaard design van de emoji in iOS te zien. Maar als je ze eenmaal hebt gekozen en verstuurd, zie je in het chatbericht de nieuwe geanimeerde emoji van Meta. Door op de emoji te tikken kun je de animatie nog een keer bekijken.

Het is nog niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe emoji’s voor iedereen beschikbaar stelt. Daarnaast moet Apple de update ook nog goedkeuren. Daar deden ze bij Telegram destijds moeilijk over, omdat sommige van de geanimeerde emoji’s teveel op die van iOS leken. Telegram moest toen de emoji’s verwijderen. Het is dus even afwachten of WhatsApp deze geliefde functie van Telegram over kan en mag nemen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer nieuwe functies naar WhatsApp

WhatsApp is het bedrijf al enige tijd bezig om nieuwe functies te introduceren. Zo krijgt de chat-app binnenkort een optie om met een AI je foto’s te laten analyseren. Vervolgens kan de AI de foto ook nog voor je aanpassen door middel van een tekstprompt. Meer hierover lees je in het artikel: testfunctie van WhatsApp laat AI al je foto’s analyseren.

Daarnaast heeft WhatsApp nu een functie waarmee je altijd foto’s verstuurt in de beste kwaliteit. Zo voorkom je dat WhatsApp de beeldkwaliteit verlaagt en hoef je niet telkens de HD-knop aan te zetten.