De gebruiksvriendelijkheid van de webversie van iCloud.com is verbeterd. Nu heb je zelfs met een Android-toestel via je browser toegang tot de bestanden die je in iCloud hebt opgeslagen.



Verbeterde iCloud webversie

Rond de komst van iOS 13 en macOS Catalina kreeg de webversie van iCloud een nieuw design. Dit was een testversie, maar vanaf nu wordt de volledige webversie ondersteund. In de webversie van iCloud heb je nu direct toegang tot verschillende apps.

Als je bijvoorbeeld met je iPhone of Android-toestel in Safari of Google Chrome naar iCloud.com gaat, heb je toegang tot de mobiele webversie. Hier vind je de meestgebruikte features van iCloud: Foto’s, Notities, Herinneringen en Zoek iPhone. In de volledige desktopversie op bijvoorbeeld je MacBook of iPad kan je echter nog meer vinden. Hier heb je ook nog eens toegang tot je Mail, Contacten, Agenda, iCloud Drive, Pages, Numbers, Keynote en Zoek vrienden.

iCloud webversie vooral handig voor Android

Het is vooral heel handig dat iCloud nu ook toegankelijker is voor Android-gebruikers. Je kan nu namelijk ook je hele fotobibliotheek inzien én bewerken via de clouddienst van Apple. Als je als Apple-gebruiker bent overgestapt naar Android, of bijvoorbeeld tijdelijk een Android-toestel hebt, is dit een handige manier om toch bij je foto’s en notities te kunnen.

Webversie werkt niet altijd in Android

Helaas werkt (vooral op Android) nog niet alles naar behoren. Zo is het soms niet mogelijk om op een Android-toestel te typen in een nieuwe notitie, terwijl de Notitie-app vlekkeloos werkt in de iOS-webversie. Ook kan het scrollen door de lijst van notities niet altijd even goed werken.

In de Foto’s-app is het daarnaast soms niet mogelijk om een foto toe te voegen vanaf een Android-fotobibliotheek. Dat is erg jammer, want dat zou de overstap tussen Android en iOS een stuk makkelijker maken. Het is dan ook te hopen dat deze bug binnenkort wordt opgelost.

