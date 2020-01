Heb je nog een Android-smartphone liggen waar nog foto’s opstaan die je graag wil bewaren? Deze kiekjes kun je overzetten met Android File Transfer. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.



Alles over Android File Transfer voor Mac

Zowel Apple als Google timmeren hun ecosysteem zo dicht mogelijk. Ben je eenmaal iOS- of Android-gebruiker, dan kan overstappen nog best lastig zijn. Dankzij Android File Transfer kun je gelukkig relatief eenvoudig bestanden overzetten van Android naar macOS. Het werkt zo:

Download Android File Transfer op je Mac(Book); Open het bestand androidfiletransfer.dmg en sleep de applicatie naar je Programma’s-map; Pak je Android-smartphone erbij en koppel het toestel via een usb-kabel met je Mac; Dubbelklik op het programma om te beginnen met bestanden overzetten; Selecteer welke documenten, foto’s, muziek en video’s je wil overzetten en sleep ze naar de gewenste plek op je Mac.

Bovenstaande methode is met name handig voor wanneer je nog een oude Android-smartphone in de la vindt waar dierbare foto’s op staan. Alhoewel Android File Transfer de officiële manier is om bestanden uit te wisselen, kleven er een paar nadelen aan. De meest in het oog springende is dat je maar 4GB aan bestanden per keer kunt overzetten. Dit is, helemaal gelet op de huidige bestandsgroottes, niet ruim.

Android File Transfer werkt niet? Probeer dit

Mogelijk is het daarom verstandiger om deze methode links te laten liggen en je Android-telefoon direct met je Mac te verbinden. Het smartphonescherm toont nu een menu met usb-opties. Hierin kun je bijvoorbeeld ‘Bestanden overzetten’ selecteren, waarbij je direct kiekjes en video’s naar je Mac kunt slepen (zonder maximumgroottes).

Zie je de usb-opties niet? Veeg dan even het notificatiescherm van je Android-telefoon naar beneden. Tik vervolgens op ‘Dit apparaat wordt opgeladen via usb’. Als het goed is, kun je nu aangeven wat voor bestanden je wil overzetten naar je Apple-computer. Wordt je Android-smartphone überhaupt niet herkend? Check dan of de usb-kabel defect is door een ander snoertje te gebruiken.

Alternatieven

Android File Transfer is allesbehalve perfect, en al een paar jaar niet bijgewerkt. Zet je regelmatig bestanden over voor familieleden of klanten? Dan loont het misschien om hiervoor een speciale app te downloaden, zoals Commander One.

Dit programma wijst zichzelf en laat je makkelijk en snel bestanden van en naar Android-telefoons slepen. Commander One heeft een gratis proefversie, maar om alle functies te ontgrendelen moet je de portemonnee trekken.