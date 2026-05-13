watchOS 26.5 is beschikbaar – met deze upgrade voor je Apple Watch

Updaten maar! Apple heeft watchOS 26.5 uitgebracht, waarmee meer nieuwe functies naar je Apple Watch komen. Dit zijn ze!

watchOS 26.5

Er is weer een update beschikbaar voor je Apple Watch! Met watchOS 26.5 voert Apple een aantal belangrijke verbeteringen door op de Apple Watch, waardoor het aan te raden is om de softwareversie direct te installeren. Apple lost met watchOS 26.5 twee softwarefouten op, die te maken hebben met de Work-out- en de Berichten-app. Beide applicaties werkten bij veel gebruikers niet meer naar behoren op de Apple Watch.

Bij de Work-out-app waren problemen met de audio als de iPhone niet in de buurt van de Apple Watch was. Bepaalde waarschuwingen werden niet meer afgespeeld tijdens een training, maar dat probleem is verholpen in watchOS 26.5. In de Berichten-app werden bepaalde berichten als sms verzonden, in plaats van een (gratis) iMessage-bericht. Dit probleem speelde bij iPhones met dual sim, maar dat is in watchOS 26.5 niet meer het geval.

Nieuwe wijzerplaat

Met watchOS 26.5 lost Apple dus een aantal belangrijke problemen op, maar dat is niet de enige verandering voor de Apple Watch. Apple introduceert ieder jaar nieuwe wijzerplaten op de Apple Watch en dat is in 2026 niet anders. Met watchOS 26.5 voegt Apple een nieuwe achtergrond toe, die is ontworpen in het thema van de Pride-collectie. De wijzerplaat heeft de naam Pride Luminance en is beschikbaar in meerdere uitvoeringen.

Je kunt de nieuwe wijzerplaat in watchOS 26.5 personaliseren. Daar heb je enorm veel opties bij, zo kun je de richting van de strepen en de kleur van de wijzerplaat aanpassen. Apple geeft standaard twaalf opties bij de nieuwe wijzerplaat, maar die kun je nog volledig naar je eigen hand zetten. Het is een veelzijdige wijzerplaat, die je bij iedere gelegenheid kunt aanpassen en personaliseren. Voor veel gebruikers is dit zonder twijfel de leukste upgrade van de nieuwe softwareversie.

watchOS 27

Verder voert Apple weinig veranderingen door in watchOS 26.5. Dat is niet verrassend, want op de achtergrond is Apple druk bezig met de ontwikkeling van watchOS 27. Dit wordt de belangrijkste software-update van 2026 voor de Apple Watch en die wordt volgende maand al aangekondigd. Volgens geruchten brengt Apple meer functies van Apple Intelligence naar de Apple Watch in watchOS 27 én krijg je er nog meer wijzerplaten bij.

Apple heeft de jaarlijkse WWDC al aangekondigd, die vindt plaats van 8 juni tot en met 12 juni 2026. Op maandag 8 juni presenteert Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar, waaronder iOS 27 en watchOS 27. Voor nu is watchOS 26.5 al beschikbaar voor alle gebruikers, meer functies volgen met watchOS 27 later dit jaar.