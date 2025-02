iCloud is nu minder goed beveiligd in Engeland (wat Apple niet wil)

Apple heeft de functie Geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud teruggetrokken uit Engeland. Dit moet je weten.

iCloud minder goed beveiligd in Engeland

Geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud biedt het hoogste beveiligingsniveau voor cloudgegevens met behulp van end-to-end-encryptie. Apple heeft de functie nu teruggetrokken uit Engeland nadat de overheid een achterdeur had geëist voor toegang tot versleutelde gebruikersgegevens, aldus Bloomberg.

Klanten die al Geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud gebruiken, moeten dit volgens het rapport handmatig uitschakelen om hun iCloud-accounts te behouden. Apple benadrukt dat het nog aanvullende richtlijnen zal geven aan getroffen gebruikers en dat het niet de mogelijkheid heeft om de beveiliging namens hen uit te schakelen.

Toegang voor Britse veiligheidsagenten

De Britse overheid eiste onlangs dat Apple Britse veiligheidsagenten wereldwijd toegang zou verlenen tot versleutelde gebruikersgegevens. Deze eis brengt de functie Geavanceerde gegevensbescherming van Apple in gevaar. De functie biedt end-to-end-encryptie voor iCloud-gegevens waaronder foto’s, notities, berichten-en apparaat-backups.

De beslissing van Apple om de beveiliging van iCloud terug te trekken in plaats van in te gaan op de eis van Engeland, is in overeenstemming met eerdere verklaringen. Daarin stond al dat Apple zou overwegen om versleutelde diensten uit het Verenigd Koninkrijk terug te trekken in plaats van de beveiliging in gevaar te brengen. Apple heeft zich er lang tegen verzet, omdat dergelijke toegangspunten onvermijdelijk ontdekt worden door kwaadwillenden.

De Britse eis was met name controversieel omdat het Apple verplicht om toegang te geven tot gegevens van gebruikers buiten het Verenigd Koninkrijk, zonder dat hun regeringen hiervan op de hoogte waren. Bovendien mogen bedrijven het bestaan van dergelijke overheidseisen niet bekendmaken.

Verbeteren beveiliging cloud-opslag

Amerikaanse veiligheidsinstanties, waaronder de FBI en NSA, pleiten voor een toenemend gebruik van encryptie voor een betere bescherming tegen Chinese cyberdreigingen. Ook volgens Apple is het verbeteren van de beveiliging van cloud-opslag met end-to-end encryptie urgenter dan ooit. Apple blijft zich inzetten om gebruikers het hoogste beveiligingsniveau voor hun persoonlijke gegevens te bieden en hoopt dit in de toekomst ook in het Verenigd Koninkrijk te kunnen doen.

Overigens heeft het verdwijnen van Geavanceerde gegevensbescherming voor iCloud in Engeland geen invloed op de bestaande end-to-end encryptie van verschillende andere Apple-functies die beschikbaar zijn in het land, waaronder iMessage, FaceTime, wachtwoordbeheer en gezondheidsgegevens.