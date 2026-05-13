Deze truc voor de AirPods moet je kennen (om dagelijks tijd te besparen)

Maurice Snijders
13 mei 2026, 12:31
2 min leestijd
Gebruik jij je AirPods alleen om muziek te luisteren, dan is het een goed idee om in te stellen dat de muziek-app automatisch wordt geopend.

Automatisch muziek-app openen als AirPods verbinding maken

Ben je van plan om muziek te luisteren, dan begin je waarschijnlijk met het in doen van je AirPods. Vervolgens moet je je iPhone ontgrendelen om op zoek te gaan naar je favoriete muziek-app. Dat is over het algemeen natuurlijk allemaal geen probleem.

Toch is het veel gemakkelijker als die muziek-app automatisch wordt geopend op het moment dat jij je AirPods in doet. Dat hoef je maar één keer in te stellen met de app Opdrachten en we laten je zien hoe je dat doet. In dit voorbeeld gebruiken we Spotify, maar het werkt met alle muziek-apps. 

  1. Open de app Opdrachten, tik op ‘Automatisering’ en dan op de ‘+’;

  2. Tik op ‘Bluetooth’, tik op ‘Kies’, selecteer je AirPods, tik rechtsboven op het vinkje en dan op ‘Volgende’;

  3. Nu tik je op ‘Maak nieuwe opdracht aan’ en dan op ‘Open app’. Tik op ‘app’ en selecteer Spotify;

  4. Tik rechtsboven op het vinkje.

Standaard staat de automatisering ingesteld op ‘Voer uit na bevestiging’, maar dit kun je veranderen in ‘Voer onmiddellijk uit’. Open hiervoor de automatisering die we net hebben aangemaakt. Tik boven op ‘Automatisering’ en kies nu voor ‘Voer onmiddellijk uit’. Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

De volgende keer dat je je AirPods in je oren stopt, zal Spotify (of de muziek-app die jij hebt ingesteld) automatisch worden geopend. Je hoeft er dus niet meer eerst naar op zoek te gaan. Je kunt er overigens altijd nog een actie aan toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch aanpassen van het volume, of het direct openen van een bepaalde afspeellijst.

