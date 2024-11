Apple is van plan om bij sommige gebruikers de ondersteuning van iCloud te stoppen. Erger nog: ze gaan zelfs je back-up in iCloud wissen.

Apple stopt met ondersteuning iCloud (en gaat je back-up wissen)

Als je nog een oudere iPhone hebt, moet je even goed opletten. Vanaf december heb je voor het maken van een back-up met iCloud een iPhone met iOS 9 of nieuwer nodig. Dat schreef Apple in een e-mail naar getroffen gebruikers.

I just got this email from Apple pic.twitter.com/HkFRO8Jmsh — Nicolás Alvarez (@nicolas09F9) November 18, 2024

Nieuwe back-ups voor iPhones en iPads die nog op iOS 8 zitten worden dan niet meer ondersteund. Apple gaat zelfs een stapje verder en is van plan om de bestaande back-up in iCloud te wissen. Apps en de data die op je iPhone of iPad met iOS 8 staan zijn gelukkig nog wel veilig. En je kunt altijd nog handmatig een back-up maken naar een Mac of PC.

Apple is van plan om deze plannen op 18 december 2024 door te voeren. Dus als je nog op iOS 8 zit moet je voor die datum upgraden naar een nieuwere versie van het besturingssysteem. Heeft je iPhone geen ondersteuning voor iOS 9 of nieuwer? Dan kun je geen gebruik meer maken van de iCloud-functie en moet je een nieuwe iPhone of iPad kopen.

Dit is waarom Apple stopt met de iCloud-ondersteuning

Apple is met iOS 9 overgestapt naar een nieuwe versie van iCloud met CloudKit. Waarschijnlijk stoot Apple daarom alle oude systemen om een back-up te maken in iCloud af en wissen ze de bestanden.

Dit is Apple iCloud

iCloud is de online opslagdienst van Apple. De dienst werd al in 2011 geïntroduceerd. Inmiddels maken er al honderden miljoenen mensen gebruik van de service. Met iCloud kun je documenten, contacten, e-mails, agenda’s, reminders, foto’s en andere bestanden synchroniseren. Op die manier kun je altijd bij je bestanden en staan ze veilig online opgeslagen.

Standaard krijg je 5 GB gratis opslag van Apple, maar voor meer online schijfruimte moet je betalen. iCloud is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de belangrijkste diensten van Apple omdat het met nagenoeg alles verbonden is op je iPhone, iPad en Mac.