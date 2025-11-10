Dit zijn de echte voordelen van een zakelijk telefoonabonnement

Wil je een iPhone puur voor je werk gebruiken, dan kies je voor een zakelijk telefoonabonnement – we laten zien wat de voordelen ervan zijn.

De voordelen van een zakelijk telefoonabonnement

Een zakelijk telefoonabonnement heeft een aantal voordelen ten opzichte van een privé telefoonabonnement. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een Kvk– en BTW-nummer. Dit betekent dat je er zowel als ZZP’er als MKB’er mee aan de slag kunt. We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij.

1. Belastingvoordeel

Heb je een zakelijk telefoonabonnement, dan krijg je een belastingvoordeel. Je mag dan namelijk de btw aftrekken. Je krijgt een btw-factuur waarop dit bedrag afzonderlijk staat gespecificeerd. Daarnaast kun je ook nog de kosten van je zakelijke abonnement aftrekken van je winst. Deze belastingvoordelen zorgen voor een behoorlijke kostenbesparing. Bovendien kun je meerdere mobiele abonnementen op één zakelijke factuur afsluiten.

2. Geen BKR-registratie

Sinds 1 mei 2017 krijg je automatisch een BKR-registratie wanneer je ervoor kiest om een mobiel toestel gespreid te betalen. Dit staat in de Wet op financieel toezicht (Wft). Deze wet geldt echter alleen voor consumenten en dus niet voor een zakelijk telefoonabonnement.

3. Vast nummer op je iPhone

Met een zakelijk telefoonabonnement kun je een vast nummer krijgen waarmee je uitgaande en inkomende gesprekken kunt voeren op je iPhone. Dit nummer gebruik je dus naast je mobiele nummer. Dat is niet alleen handig, het staat ook profesioneel.

4. Privé en zakelijk gescheiden houden

Gebruik je zowel zakelijk als privé hetzelfde telefoonnummer, dan ontkom je niet aan zakelijke telefoontjes in het weekend of op vakantie. Kies je voor een zakelijk abonnement naast jouw privé abonnement dan bepaal je eenvoudig zelf wanneer je wel en niet bereikbaar bent.

5. Overige voordelen

De belangrijkste voordelen van een zakelijk telefoonabonnement hebben we hierboven al genoemd, maar er zijn nog een aantal kleine voordelen. Zo ontvang je vaak binnen 24 uur een vervangend toestel als je mobiel kapot of verdwenen is. Ook kun je meestal MB’s en belminuten delen met collega’s, wat goedkoper kan zijn.

iPhone 17 met zakelijk telefoonabonnement?

Ben je van plan om een iPhone 17 met een zakelijk telefoonabonnement aan te schaffen, kijk dan eens naar de onderstaande opties.