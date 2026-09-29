Updaten maar: 3 softwareversies zijn nú beschikbaar voor je Mac(Book)

Apple heeft drie belangrijke softwareversies op hetzelfde moment uitgebracht voor de Mac! Deze updates wil je zo snel mogelijk installeren.

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Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft op maandag 28 september 2026 drie belangrijke softwareversies in één keer uitgebracht voor de Mac. Het gaat om tussentijdse updates, die geen nieuwe functies naar je Mac brengen. In plaats daarvan richt Apple zich op het oplossen van problemen in de software. Het zijn daarom belangrijke updates, die de beveiliging van je Mac verbeteren. Deze updates kun je nu installeren:

macOS 27.0.1

macOS 26.7.1

macOS 15.8.1

Heb jij een Mac(Book) in gebruik? In dat geval is de kans heel groot dat er een update klaarstaat, want vrijwel alle Macs kunnen nu bijwerken naar macOS 27.0.1, macOS 26.7.1 of macOS 15.8.1. Laatstgenoemde is alleen beschikbaar voor Macs die geen ondersteuning hebben voor macOS 26 en is bedoeld om de beveiliging van oudere Macs op orde te houden. Heb jij nog een oudere Mac? Werk dan zo snel mogelijk bij, want Apple brengt tussentijdse updates alleen uit bij grote beveiligingsproblemen.

macOS 27.0.1

Naast macOS 15.8.1 heeft Apple macOS 27.0.1 uitgebracht. Het is de eerste tussentijdse softwareversie van macOS 27, de grootste update voor de Mac van 2026. Grote updates gaan traditiegetrouw gepaard met onvoorziene softwarefouten, die Apple verhelpt in de eerste tussentijdse softwareversie. Met macOS 27.0.1 komen dus geen nieuwe functies naar je Mac, maar worden wél belangrijke problemen opgelost.

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Apple heeft nog niet bekendgemaakt om welke softwareproblemen het precies gaat. Wel noemt het bedrijf dat er onvoorziene fouten in de software worden opgelost. Werk je Mac daarom zo snel mogelijk bij, want Apple maakt de precieze probleemoplossingen doorgaans na een aantal dagen bekend. Dat betekent dat de kwetsbaarheden in de software binnenkort worden gepubliceerd en vervolgens openbaar zijn voor iedereen. De kans is dan veel groter dat er misbruik wordt gemaakt van de softwarefouten.

Met grote updates als macOS 27 komen vaak relatief veel softwarefouten naar je Mac. Wil je daarom nog niet updaten naar macOS 27? In dat geval staat macOS 26.7.1 klaar voor je Mac. Dit is de verbeterde softwareversie van macOS 26.7, de laatste grote update van macOS 26. Met macOS 26.7 focust Apple zich eveneens op het verhelpen van softwarefouten, het is nog niet bekend om welke problemen op de Mac het gaat.

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Heb jij je Mac nog niet bijgewerkt? Je vindt de nieuwste softwareversie onder ‘Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update’. Daar verschijnt één van de drie belangrijke updates. Mogelijk moet je even geduld hebben, want het kan even duren voordat je Mac de update heeft gevonden. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!