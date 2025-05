Apple brengt deze week 6 (!) updates uit: dit zijn ze

Apple bereidt maar liefst zes updates voor, die deze week worden uitgerold. Deze Apple-apparaten kun je binnenkort bijwerken!

Het is binnenkort weer tijd om je Apple-apparaten bij te werken! Apple bereidt maar liefst zes updates voor, die deze week worden uitgebracht. Het gaat om iOS 18.5, iPadOS 18.5, watchOS 11.5, macOS 15.5, tvOS 18.5 en visionOS 2.5. Het bedrijf rolt dus nieuwe softwareversies uit voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV én de Apple Vision Pro. Mogelijk kunnen deze toestellen vanavond al bijgewerkt worden.

Het gaat voornamelijk om kleine updates, waarmee Apple verbeteringen in de software doorvoert. Toch komt ook een aantal nieuwe functies naar de iPhone en iPad, want in zowel iOS 18.5 als iPadOS 18.5 zitten nieuwe features. De toestellen krijgen er een nieuwe achtergrond bij, die in het thema van de Pride-collectie staat. Benieuwd hoe die nieuwe wallpapers eruitzien? Bekijk ze dan vast hier!

Nieuwe functies

Met iOS 18.5 en iPadOS 18.5 komen verder kleine verbeteringen naar de iPhone en iPad. Zo krijgen ouders een melding als de code voor schermtijd is ingevoerd op één van de apparaten, om het ouderlijk toezicht uit te breiden. Daarnaast wordt AppleCare beter toegelicht in de Instellingen-app, in een kader zie je vanaf iOS 18.5 en iPadOS 18.5 relevante informatie. Ook kun je gemakkelijker content kopen in de Apple TV-app, daarvoor kun je binnenkort ‘Koop met iPhone’ gebruiken.

Met iOS 18.5 krijgt de iPhone 13-serie een opvallende nieuwe functie, want die iPhones krijgen ondersteuning voor satellietverbinding. Nu is die feature nog exclusief voor de iPhone 14 en nieuwer, maar daar brengt iOS 18.5 verandering in. Met de update zorgt Apple ervoor dat de iPhone 13 altijd een noodoproep kan doen, ook als er geen mobiel bereik of internetverbinding is. Zo kun je altijd de hulpdiensten bereiken in geval van nood.

Met watchOS 11.5 brengt Apple een nieuwe wijzerplaat naar de Apple Watch, die eveneens in het teken van de Pride-collectie staat. In andere updates als macOS 15.5, tvOS 18.5 en visionOS 2.5 heeft Apple vrijwel geen nieuwe functies toegevoegd. Van alle softwareversies heeft Apple de Release Candidate al uitgebracht, dat is doorgaans de laatste testversie voor de officiële release. Dat betekent dat we alle updates van Apple binnenkort al kunnen verwachten.

Apple brengt updates doorgaans op maandag of dinsdag uit. Houd je Apple-apparaten op 12 mei en 13 mei om 19.00 uur (Nederlandse tijd) daarom goed in de gaten, want de nieuwe softwareversies worden dan waarschijnlijk uitgerold. Het is aan te raden om de updates zo snel mogelijk te installeren, zodat de beveilig van alle toestellen direct weer op orde is. Wil je geen update missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent!