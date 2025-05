Deze 5 functies komen volgende week met iOS 18.5 naar je iPhone

Apple brengt volgende week iOS 18.5 uit en dat betekent dat er een aantal nieuwe functies naar je iPhone komen. Dit kun je verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze functies brengt iOS 18.5 naar je iPhone

De officiële versie van iOS 18.5 verschijnt volgende week, we vermoeden op maandag of dinsdag. Jammer genoeg zitten er niet heel veel nieuwe features in deze update, maar er zijn er toch 5 die we noemenswaardig vinden. We zetten ze voor je op een rij.

1. Verbeteringen voor de Mail-app

Afgelopen december bracht iOS 18.2 grote veranderingen in Apples Mail-app. In iOS 18.5 komen er twee verbeteringen:

De voorheen verborgen ‘Alle e-mail’-weergave is nu zichtbaar.

Je kunt foto’s van contactpersonen nu eenvoudig in- of uitschakelen.

De eerste verandering maakt het gemakkelijker om te wisselen tussen categorieën en de weergave ‘Alle e-mail’. Verder kun je nu op het pictogram met de drie puntjes in de rechterbovenhoek tikken om de foto’s van contactpersonen te tonen of te verbergen. Dit kon eerder wel al vanuit de Instellingen-app, maar nu kan het in de app zelf.

2. Nieuwe Pride-achtergrond

Het komt niet vaak voor dat Apple nieuwe systeemachtergronden toevoegt aan iOS, maar de afgelopen jaren gebeurt het wel bij bepaalde jaarlijkse gelegenheden, zoals Pride. In iOS 18.5 bevatten de ingebouwde achtergronden van je iPhone een nieuwe Pride-toevoeging. Het is een kleurrijke nieuwe optie die je hieronder kunt zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Schermtijd notificaties

Schermtijd is bedoeld om gezonder met je iPhone, iPad en Mac om te gaan. Eén aspect van Schermtijd is Ouderlijk toezicht, en dat krijgt een mooie update in iOS 18.5. Als er voortaan een Schermtijdwachtwoord wordt ingevoerd op het apparaat van je kind, krijg jij daar als ouder een melding van. Dit zorgt ervoor dat je kind de Schermtijdbeperkingen niet omzeilt zonder dat jij dat weet.

4. Gemakkelijker content kopen in de Apple TV-app

In iOS 18.5 wordt een iPhone-functie die voorheen alleen werkte met tvOS nu ook uitgebreid naar tv’s en streaming-apparaten van derden. Met ‘Koop met iPhone’ (Buy with iPhone) kun je content kopen in de Apple TV-app door het te authenticeren op je iPhone. Als je je dus wilt abonneren op een nieuwe dienst, of een film wilt kopen of huren, gaat dat in iOS 18.5 gemakkelijker dan ooit wanneer je tv-apparaten van derden gebruikt.

5. Satelliet-features op de iPhone 13

Als je satellietfuncties in iOS wilde gebruiken, had je altijd een iPhone 14 of nieuwer nodig. Daar komt verandering in met iOS 18.5, waarmee je op een iPhone 13, 13 mini, 13 Pro of 13 Pro Max gebruik kunt maken van satellietfuncties van providers.

iOS 18.5 komt volgende week naar je iPhone

Zoals gezegd verwachten we de officiële versie van iOS 18.5 volgende week maandag of dinsdag. Houd iPhoned in de gaten want als de update beschikbaar is, lees je dat hier direct!