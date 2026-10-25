Dit kijken we massaal op YouTube (en één soort video wordt steeds populairder)

YouTube is niet meer weg te denken van de smartphone. Maar wat kijkt iedereen eigenlijk het liefst? Dit zijn de favorieten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Muziek is de grote favoriet op YouTube

We kijken massaal naar YouTube. Maar waar wordt er nou écht het meest naar gekeken? Volgens een onderzoek van Screenforce (de Nederlandse tv- en videomarketingorganisatie) blijft YouTube ontzettend populair voor muziek. In 2026 keek maar liefst 50 procent van de YouTube-gebruikers naar muziekvideo’s. Vorig jaar was dat nog 48 procent.

En daar besteden we behoorlijk wat tijd aan. Gemiddeld gaat het om 74 minuten per week. Dat is wel iets minder dan de 75 minuten van vorig jaar.

Toch zit niet iedereen voortdurend naar het scherm van hun iPhone of de tv te staren. Van de ondervraagden zegt 45 procent bewust naar de video’s te kijken. Nog eens 39 procent zet ze meestal op de achtergrond aan. Beide percentages zijn daarbij met één procent gestegen.

Deze YouTube-video’s worden steeds populairder…

Na muziek zijn tutorials het populairst. In 2026 keek 33 procent van de gebruikers hiernaar, tegenover 32 procent vorig jaar.

Maar de grootste verrassing zit bij vloggers en influencers. Hoewel het aantal kijkers iets is gestegen (van 24 naar 26 procent), is vooral de kijktijd flink omhooggegaan. Vorig jaar besteedden gebruikers gemiddeld 29 minuten per week aan deze video’s. Inmiddels is dat 38 minuten.

Ook YouTube-series doen het goed als je naar de kijktijd kijkt. Die steeg van 13 naar 20 minuten per week, terwijl het aandeel kijkers van 12 naar 14 procent ging.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

… en deze video’s worden minder bekeken

Er zijn ook video’s die juist minder aandacht kregen. Zo daalde de gemiddelde kijktijd van samenvattingen van sportwedstrijden van 11 naar 8 minuten per week.

Ook tv-series en losse fragmenten werden iets minder bekeken. Het aandeel kijkers daalde van 20 naar 18 procent, terwijl de kijktijd terugliep van 20 naar 18 minuten.

En wat blijkt? Unboxingvideo’s, waarin producten worden uitgepakt vind je helemaal onderaan de lijst. Slechts 7 procent kijkt ernaar en besteedt daar gemiddeld vier minuten per week aan.

Wil je meer weten over YouTube? Of ben je op zoek naar handige tips voor de videosite? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Dan verschijnen ze vanzelf in je mailbox!