Powerbank meenemen in het vliegtuig: dit moet je (absoluut) niet doen

Een powerbank meenemen in het vliegtuig? Dat kan gevaarlijker zijn dan je denkt. Door recente brandincidenten scherpen luchtvaartmaatschappijen hun regels aan. Dit moet je absoluut niet doen als je gaat vliegen!

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Powerbank in het vliegtuig: pas hiermee op

Powerbanks zorgen steeds vaker voor gevaarlijke situaties in vliegtuigen. De afgelopen maanden zijn meerdere vluchten verstoord, doordat externe batterijen oververhit raakten of zelfs in brand vlogen. Luchtvaartmaatschappijen scherpen daarom hun regels aan en dat heeft gevolgen voor reizigers. Een powerbank meenemen in het vliegtuig mag nog steeds, maar je moet goed opletten waar je hem bewaart. Eén fout kan namelijk grote gevolgen hebben.

Een powerbank mag je niet zomaar overal bewaren. Stop je externe batterij nooit in je ruimbagage, want dat is verboden. Powerbanks bevatten doorgaans lithium-ionbatterijen, die bij beschadiging of oververhitting in brand kunnen vliegen. In het bagageruim is zo’n brand veel moeilijker te bestrijden. Je moet een powerbank daarom altijd in je handbagage meenemen, zodat er snel ingegrepen kan worden als het apparaat tóch in brand vliegt.

Dat is niet de enige regel waar je rekening mee moet houden. De meeste luchtvaartmaatschappijen staan powerbanks met een capaciteit tot 100 wattuur (Wh) toe. Bij grotere batterijen gelden strengere beperkingen. Sommige maatschappijen verbieden zelfs het gebruik van powerbanks tijdens de vlucht. Controleer daarom vooraf de regels van je luchtvaartmaatschappij, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Waarom zijn powerbanks zo gevaarlijk?

Het grootste gevaar van een traditionele powerbank zit in de lithium-ionbatterij. Deze kan bij beschadiging, kortsluiting of oververhitting een zogenoemde thermal runaway veroorzaken. De temperatuur loopt dan razendsnel op, waardoor de batterij kan ontbranden. In een vliegtuig levert dat natuurlijk extra risico’s op. Zeker wanneer de powerbank ergens ligt waar niemand direct bij kan. Dat is ook de reden dat je een powerbank altijd in je handbagage moet bewaren als je met het vliegtuig reist.

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Je kunt zelf gelukkig een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Gebruik nooit een powerbank die opgezwollen of beschadigd is en bescherm de aansluitingen tegen kortsluiting. Bewaar de batterij bij voorkeur in een apart hoesje. Merk je dat je powerbank extreem warm wordt of begint te roken? Waarschuw dan onmiddellijk het cabinepersoneel en probeer het probleem niet zelf op te lossen.

Deze powerbank is een veiligere keuze

Wil je het risico op oververhitting verkleinen? Dan is een semi solid state powerbank een interessante keuze. Deze relatief nieuwe batterijtechniek is nog niet zo bekend, maar biedt belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele powerbanks. De Semi Solid State Powerbank van Zens gebruikt een andere batterijtechnologie, waarbij de brandbare vloeistof in de batterij deels is vervangen door een vaste stof. Hierdoor is de batterij volgens Zens beter bestand tegen hoge temperaturen en is de kans op brand kleiner dan bij traditionele powerbanks. Brandgevaar is echter nooit volledig uitgesloten.

De powerbank van Zens is verkrijgbaar met 5.000 mAh of 10.000 mAh en ondersteunt draadloos opladen met maximaal 25 watt. Met het compacte ontwerp neem je hem gemakkelijk mee op reis. Dezelfde regels voor powerbanks in vliegtuigen blijven wel gelden. Zo ga je met een ger.ster gevoel op vakantie én houd je de batterij van je iPhone onderweg opgeladen! Ben je benieuwd waar je de nieuwe powerbank van Zens haalt? Bekijk hier welke powerbank wél veilig is om mee te nemen in het vliegtuig: