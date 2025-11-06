Siri op je iPhone wordt straks een heel stuk slimmer dankzij Google

Apple werkt aan een versie van Siri die veel beter en slimmer is, en volgens de laatste geruchten wordt dit mogelijk gemaakt dankzij Google.

Siri wordt straks veel slimmer dankzij Google

Volgens Bloomberg ontwikkelt Apple een versie van Siri die krachtiger en slimmer is, en die wordt aangedreven door Google Gemini. Apple zal Google ongeveer 1 miljard dollar per jaar betalen voor een AI-model met 1,2 biljoen parameters dat door Google is ontwikkeld.

Parameters zijn een maatstaf voor hoe een model vragen begrijpt en beantwoordt. Meer parameters betekent over het algemeen meer mogelijkheden, maar training en architectuur spelen ook een rol. Bloomberg zegt dat het model van Google het parameterniveau van de huidige modellen van Apple ver achter zich laat. De huidige cloud-gebaseerde versie van Apple Intelligence maakt gebruik van 150 miljard parameters.

Google Gemini

Apple zal Gemini gebruiken voor functies die verband houden met het samenvatten, plannen en uitvoeren van taken in meerdere stappen. Maar er worden ook Apple-modellen gebruikt voor sommige Siri-functies. Het AI-model dat Google voor Apple ontwikkelt, zal draaien op privé-servers van Apple. Hierdoor heeft Google geen toegang tot de gegevens van het bedrijf.

Gemini maakt gebruik van een zogeheten Mixture-of-Experts-architectuur: hoewel het in totaal meer dan een biljoen parameters heeft, wordt slechts een fractie daarvan geactiveerd voor elke zoekopdracht. Hierdoor is een grote rekencapaciteit mogelijk zonder dat dit veel verwerkingskosten met zich meebrengt.

Apple en Google

Apple heeft overwogen om zijn eigen AI-modellen te gebruiken voor de nieuwe versie van Siri die slimmer is en heeft ook Anthropic overwogen. Het bedrijf besloot uiteindelijk voor Gemini te kiezen omdat de kosten van Anthropic te hoog waren. Bovendien heeft Apple heeft al een samenwerking met Google voor zoekresultaten. Google betaalt Apple zo’n 20 miljard dollar per jaar om de standaard zoekmachine op Apple-apparaten te zijn.

Apple wil desondanks blijven werken aan zijn eigen modellen en overstappen op een interne oplossing zodra de eigen grote taalmodellen voldoende capaciteit hebben. Apple werkt inmiddels aan een cloud-gebaseerd model met 1 biljoen parameters dat mogelijk al in 2026 klaar is.

We verwachten een versie van Siri die veel beter en slimmer is in iOS 26.4. Die update komt beschikbaar in het voorjaar van 2026. Wil je hier niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je automatisch op de hoogte!