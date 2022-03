Siri krijgt een genderneutrale stem (en zo klinkt het)

De één heeft de voorkeur voor een vrouwelijke Siri-stem, de ander opteert de mannelijke variant. Weer een ander luistert naar liever een genderneutraal geluid. En die is er straks met de nieuwste iOS 15.4-update.

Siri straks ook genderneutraal

In een tussentijdse update voor de iPhone – iOS 15.4 – introduceert Apple een nieuw stemgeluid. Die klinkt niet specifiek mannelijk of vrouwelijk, maar genderneutraal. De tech-gigant bevestigt dat de stem is ingesproken door ‘een lid van de lhbtq-gemeenschap’.

iOS 15.4 is naar verwachting medio maart te installeren, maar nu is de stem al te horen in testversies. Ben je benieuwd naar het geluid van een genderneutrale Siri? Beluister dan de onderstaande video:

Alleen Amerikaans Siri is non-binair

De genderneutrale Siri is in iOS 15.4 alleen de horen als je Siri instelt naar het Amerikaans-Engels. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app en ga naar ‘Siri en zoeken’; Kies voor ‘Taal’ en selecteer ‘Engels (Verenigde Staten)’; Ga terug naar ‘Siri en zoeken’ en tik op ‘Siri-stem’; Selecteer onderin ‘Stem 5’.

Kritiek

Traditioneel hebben spraakassistenten zoals Siri, Alexa, en Google Assistant vrouwelijk klinkende stemmen. Verschillende experts uit de branche waren daar kritisch over, omdat het genderstereotypen zou versterken. Het zou namelijk impliceren dat vrouwen degenen zijn die op elk moment van de dag er voor je moeten zijn. Bovendien zouden de spraakassistenten te onderdanig klinken.

Apple was er relatief vroeg bij om een mannelijke Siri-stem te introduceren: die was er al in 2014. De vrouwelijke stem bleef echter lange tijd de standaard. Alleen als je de optie wijzigde, luisterde je naar een mannelijke Siri. Sinds iOS 14.5 veranderde dit: bij het configureren van je iPhone krijg je meteen de vraag of je de voorkeur hebt voor een mannelijke of vrouwelijke Siri.

Met de genderneutrale stem zet Apple de volgende stap naar een diversere, inclusievere samenleving. Het is nog niet bekend wanneer de Nederlandse Siri de non-binaire stem krijgt.