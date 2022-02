iOS 15.4 release: wanneer komt de grote iPhone-update uit?

Tientallen nieuwe emoji, je iPhone ontgrendelen met een mondkapje, Tap to Pay en meer: iOS 15.4 heeft veel te bieden. Maar wanneer is de iOS 15.4 release?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies

Er zijn veel redenen om uit te kijken naar iOS 15.4. Voor een late tussentijdse update heeft de software behoorlijk wat nieuwe functies. Een toevoeging waar bijna iedereen blij van wordt, is de mogelijkheid om je iPhone met Face ID te ontgrendelen tijdens het dragen van een mondkapje.

Hierbij scant je iPhone volgens Apple de ‘unieke kenmerken rond de ogen’ om je gezicht te herkenen. Helaas is de functie beperkt tot de iPhone 12 (Pro) en nieuwer, dus met een iPhone X, iPhone XS, iPhone XR of iPhone 11 kun je de optie niet gebruiken.

Maar er is meer. Universal Control bijvoorbeeld – geweldig voor wie een iPad en Mac heeft. Met de functie (beschikbaar in iPadOS 15.4 en macOS 12.3) bedien je meerdere iPads en Macs met één muis, toetsenbord of trackpad. Je kunt bijvoorbeeld het toetsenbord op je Mac gebruiken om wat op je iPad te typen, of de muis van je Mac bewegen om de cursor in iPadOS te verplaatsen.

Een greep van de nieuwe emoji’s in iOS 15.4

Andere vernieuwingen van iOS 15.4 zijn:

Tap to Pay: De iPhone is straks te gebruiken als pinapparaat. Vooralsnog is de functie er alleen in de Verenigde Staten.

De iPhone is straks te gebruiken als pinapparaat. Vooralsnog is de functie er alleen in de Verenigde Staten. Meldingen uitschakelen in Opdrachten. Standaard krijg je een melding als Opdrachten in actie komt, maar vanaf iOS 15.4 is dit uit te schakelen.

Standaard krijg je een melding als Opdrachten in actie komt, maar vanaf iOS 15.4 is dit uit te schakelen. Notitie bij wachtwoord. iCloud-sleutelhanger voegt een optie toe om een notitie toe te voegen aan een wachtwoord.

iCloud-sleutelhanger voegt een optie toe om een notitie toe te voegen aan een wachtwoord. Apps met 120 Hz. De iPhone 13 Pro heeft een scherm dat zich sneller ververst. Door een bug konden apps van derden er nog niet goed mee overweg, maar dit wordt opgelost.

De iPhone 13 Pro heeft een scherm dat zich sneller ververst. Door een bug konden apps van derden er nog niet goed mee overweg, maar dit wordt opgelost. SharePlay sneller activeren. Voor apps die SharePlay ondersteunen, komt er een optie om SharePlay vanuit het Deel-menu te activeren.

Voor apps die SharePlay ondersteunen, komt er een optie om SharePlay vanuit het Deel-menu te activeren. Universele Bediening. In iPadOS 15.4 voegt Apple Universele Bediening toe, waarmee je de cursor van je Mac gebruikt om je iPad te bedienen, en vice versa.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer is de iOS 15.4 release?

iOS 15.4 bevindt zich momenteel in bèta. De eerste bèta verscheen eind januari, de tweede volgde deze week. Bij grote tussentijdse updates brengt Apple vaak zo’n vier bèta’s uit, met elke twee weken een nieuwe versie.

Rekenen we even door (de derde bèta rond 23 februari, de vierde op 9 maart), dan is het waarschijnlijk dat de tussentijdse update medio maart verschijnt. Tussen de laatste bèta en de uiteindelijke release zit namelijk een à twee weken.

Eerder voorspelde Mark Gurman van Bloomberg al een iOS 15.4 release in de eerste helft van maart. De Apple-insider meldde ook dat Apple op 8 maart een event organiseert, waarin het bedrijf onder meer de iPhone SE 2022 presenteert. Vaak kondigt Apple tijdens dit soort evenementen ook de datum van een iOS-release aan, die doorgaans een week later is, op een dinsdag. Een iOS 15.4 release op dinsdag 15 maart is dus het meest aannemelijk.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste iPhone-functies? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: