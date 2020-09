iOS 14 werkt op alle iPhones die ook iOS 13 draaien. De oudste iPhones die de nieuwste update ondersteunen, zijn de iPhone 6S (Plus) en originele iPhone SE. Beiden zijn nog refurbished verkrijgbaar tegen een zachte prijs. Maar is het verstandig om de telefoons nu nog te kopen?

Refurbished iPhone 6S (Plus) en SE: het kopen waard in 2020?

Apple heeft de iOS 14-update uitgebracht voor alle iPhones die ook op iOS 13 draaien. Alle iPhones vanaf de iPhone 6S en nieuwer hebben dus iOS 14-ondersteuning in huis. Dat is natuurlijk heel fijn, maar is het dan ook verstandig om nu nog zo’n relatief oude iPhone (refurbished) te kopen?

Het lijkt erop van niet. Dit is namelijk waarschijnlijk het laatste jaar dat de 6S en iPhone SE uit 2016 een update krijgen. iPhones draaien inmiddels meestal zo’n vijf tot zes jaar mee in de ‘update-molen’. In de tabel hieronder zie je hoe vaak iPhones een iOS-update kregen.

De allereerste iPhones werden drie tot vier jaar ondersteund. Vanaf de iPhone 4s werden iPhones vijf keer geüpdatet, al bleef de iPhone 5c na vier updates steken op iOS 10. De iPhone 5s was dan wel weer een uitschieter, met zes updates tot aan iOS 12. Na vijf keer updaten bleef de iPhone 6 (Plus) echter alweer stilstaan op iOS 12. De iPhone 6S (Plus) en SE kunnen nu met iOS 14 voor de zesde keer een update installeren.

Er is een trend te herkennen dat Apple maximaal zes keer een iOS-update per iPhone-model ondersteunt. Daardoor is er ook de verwachting dat de iPhone 6S (Plus) en de eerste iPhone SE op iOS 14 blijven steken. Dat betekent dat de verwachte iOS 15-update van volgend jaar niet meer beschikbaar wordt voor deze iPhones.

Oudere iOS versies krijgen nog steeds beveiligingsupdates

De iPhone 6S (Plus) en iPhone SE hebben waarschijnlijk nog maar een jaar te gaan met de nieuwste update. Maar is het erg dat je met een oude update rondloopt? In principe niet. Hoewel je veel verbeteringen van nieuwe iOS-updates misloopt, rolt Apple nog regelmatig beveiligingsupdates uit naar oudere iPhones. Je iPhone is dus nog steeds beveiligd.

Bovendien gaat de 6S (Plus) en SE nog prima mee in 2020. De iPhones zijn misschien trager dan de nieuwere modellen, maar de meeste apps draaien deze toestellen nog met gemak. Ook de camera’s van deze toestellen zijn lang niet meer het beste van het beste, maar ze zijn zeker niet slecht.

Dat gezegd hebbende: als je nu voor een ouder model zoals de 6S (Plus) of iPhone SE gaat, heb je wel een duidelijk verouderde smartphone. Apple verkoopt de toestellen al lang niet meer, maar refurbished kun je een iPhone 6S voor zo’n 139 euro op de kop tikken.

Ben je van plan maar een jaartje met je iPhone te doen, dan kun je beide toestellen met een gerust hart aanschaffen. Wil je echter langere tijd met je iPhone doen, dan is het wat ons betreft onverstandig om voor de iPhone 6s (Plus) of iPhone SE te kiezen.

