Er komt een nieuwe update voor tvOS aan, maar niet alle Apple TV’s doen deze keer mee. Deze oudere generaties blijven jammer genoeg achter.

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Helaas: deze generaties van de Apple TV krijgen géén tvOS 27

Apple heeft tijdens de WWDC 2026 verschillende nieuwe versies van hun software laten zien. Maar jammer genoeg kwam er vrijwel niets van tvOS 27 aan bod. Toch komt de nieuwste software‑update voor Apple TV’s er wel aan (en is hij zelfs in bèta). Jammer genoeg hebben we wel slecht nieuws, want twee oudere modellen vallen dit jaar buiten de boot en krijgen geen update’s meer.

Als je een oudere Apple TV HD uit 2015 of de eerste generatie Apple TV 4K uit 2017 hebt, dan gaat tvOS 27 helaas aan je voorbij. Deze apparaten kregen jarenlang alle tvOS‑updates, maar Apple stopt nu de ondersteuning omdat de hardware te oud is voor wat ze van plan zijn met de nieuwste softwareversie.

Dat betekent niet dat je apparaat onmiddellijk stopt met werken of dat je meteen je favoriete series niet meer kunt kijken. Je kunt tvOS 26 met de bijbehorende apps en streamingdiensten voorlopig gewoon blijven gebruiken. Maar je krijgt niet de nieuwe functies of verbeteringen die tvOS 27 straks met zich meebrengt. Je moet er wel rekening mee houden dat je favoriete apps op den duur niet meer werken.

Dit zijn de belangrijkste verbeteringen die naar tvOS 27 komen.

Een vernieuwde Podcasts-app; Soepeler opstarten van apps en vloeiendere animaties; Snellere AirPlay-verbinding met andere Apple-apparaten; Slimme downloads; Een nieuwe toegankelijkheidsoptie ‘Grotere tekst’ in de app ‘Instellingen’, waarmee de tekstgrootte in de hele tvOS-interface wordt vergroot; Details over de AppleCare-dekking in de app ‘Instellingen’.

Deze Apple TV-modellen krijgen wél tvOS 27

De modellen die wél tvOS 27 krijgen zijn dus de Apple TV 4K uit 2021 (2e generatie) en de Apple TV 4K uit 2022 (3e generatie). Als je dus een oudere Apple TV hebt en je wilt tvOS 27 draaien, dan zul je moeten upgraden en een nieuwe Apple TV 4K moeten aanschaffen. Bekijk in dat geval de beste aanbiedingen hieronder!