Refurbished iPhone 6S Plus kopen? Vergelijk op prijs, kwaliteit en garantie

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Refurbished iPhone 6S Plus kopen: vergelijk prijzen en aanbiedingen

De iPhone 6S Plus was de iteratie op de iPhone 6 Plus en kwam uit op 9 oktober 2015. De smartphone kreeg een snellere processor en meer werkgeheugen, wat de 6S Plus beter geschikt maak om sneller van apps te wisselen. Nieuw met de lancering van de iPhone 6S en 6S Plus was de roségoud kleur. De iPhone 6S Plus is verkrijgbaar als 16GB-, 32GB-, 64GB- en 128GB-model.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone 6S Plus refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPhone 6S Plus zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Alternatieven voor een refurbished iPhone 6S Plus

Refurbished iPhone 7 Plus: Ben je toch op zoek naar een iPhone waar je wat langer mee kunt doen? Dan kun je de opvolger, de refurbished iPhone 7 Plus overwegen. Dit toestel beschikt over de snelle A10 Fusion chip en heeft een betere dubbele camera met portret modus. Daarnaast is de grafische chip een stuk krachtiger, wat hem ook geschikter maakt voor het spelen van games. Omdat het toestel nieuwer is, wordt hij ook langer ondersteund met software updates.

Refurbished iPhone 6 Plus:

Biedt de refurbished iPhone 6S Plus meer dan je nodig hebt? Dan kun je ook voor de voorganger kiezen, de refurbished iPhone 6 Plus. Met zo goed als hetzelfde ontwerp, maar met wat minder rekenkracht, voor minder geld. De iPhone 6 Plus verscheen een jaar eerder op de markt, tegelijk met de iPhone 6.

Wil jij toch een andere refurbished iPhone kopen? Bekijk dan onze vergelijker waar alle modellen in zijn opgenomen.