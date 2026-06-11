iPhone 18 Pro krijgt 3 belangrijke voordelen (door dit nieuwe onderdeel)

Apple stopt naar verluidt een nieuw onderdeel in de iPhone 18 Pro en dat brengt 3 belangrijke voordelen met zich mee. Dit zijn ze.

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iPhone 18 Pro krijgt 3 belangrijke voordelen

Er gaan namelijk geruchten dat Apple een C2-chip van de volgende generatie gaat gebruiken in de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dit betekent dat het bedrijf afstapt van de Qualcomm 5G-modem die in de iPhone 17 Pro zit. Hier zijn drie nieuwe voordelen die het door Apple ontworpen modem in de iPhone 18 Pro en Pro Max met zich meebrengt.

1. Efficiëntere batterij

Energie-efficiëntie is altijd al een sterk punt geweest van de C1- en C1X-modems van Apple. De verwachting is dan ook dat deze trend zich zal voortzetten met de nieuwe C2-chip. Dankzij de nauwe integratie tussen iOS en Apple Silicon kan Apple de batterijduur bij mobiel internet verlengen tot ver boven wat de modems van Qualcomm bieden.

Het is alleen moeilijk te zeggen hoe groot de voordelen van de C2 in de praktijk zijn. Hoewel Apple de C1 en C1X verantwoordelijk houdt voor de verbeterde batterijduur van de iPhone 16e, iPhone Air en M5 iPad Pro, heeft het bedrijf tot nu toe geen specifieke cijfers bekendgemaakt. De iPhone 18 Pro krijgt dit jaar waarschijnlijk een nog grotere batterij dan de iPhone 17 Pro. De C2-chip moet die verbetering nog verder vergroten.

2. Nieuwe privacy-feature

Eerder dit jaar heeft Apple een nieuwe functie toegevoegd die exclusief is bedoeld voor apparaten met een door Apple ontworpen modem. Die functie heet ‘Beperk exacte locatie’. Het is een instelling waarmee je je locatie iets beter kunt afschermen voor je mobiele provider. In de officiële documentatie van Apple staat het volgende:

“Mobiele netwerken kunnen je locatie bepalen op basis van de zendmasten waarmee je apparaat verbinding maakt. De instelling voor het beperken van de exacte locatie verhoogt je locatieprivacy door de precisie te verminderen van de locatiegegevens die beschikbaar zijn voor mobiele netwerken.” “Als deze instelling is ingeschakeld, wordt sommige informatie beperkt die aan mobiele netwerken beschikbaar wordt gesteld. Als gevolg hiervan kunnen ze mogelijk alleen een minder nauwkeurige locatie bepalen, bijvoorbeeld de buurt waar je apparaat zich bevindt, in plaats van een nauwkeurigere locatie (zoals een straatadres). De instelling heeft geen invloed op de signaalkwaliteit of de gebruikerservaring.”

Momenteel ondersteunen alleen de iPhone Air, iPhone 17e en 16e, en de iPad Pro met M5 deze functie. Maar aangezien de iPhone 18 Pro een Apple C2-modem krijgt, is dit een van de voordelen die je kunt verwachten.

3. Betere prestaties bij slechte dekking

Een ander voordeel van het door Apple ontworpen modem is dat die betere prestaties levert wanneer je te maken hebt met een slechte dekking. Als een iPhone te maken krijgt met overbelaste datanetwerken, kan de processor aan het modem aangeven welk verkeer het meest tijdgevoelig is. Het modem kan dat verkeer dan voorrang geven boven andere gegevensoverdrachten.

Voor de gebruiker voelt de iPhone hierdoor responsiever aan en ondervindt hij minder last van de overbelasting. Dit is alleen mogelijk dankzij de nauwe integratie tussen de A-klasse processor van Apple en het C-klasse modem.

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De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komen waarschijnlijk in september op de markt, met alle voordelen van het C2-modem. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!