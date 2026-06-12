Deze 3 nieuwe functies komen naar de Camera-app op je iPhone (met iOS 27)

De Camera-app op je iPhone wordt veel beter! Deze drie nieuwe functies komen met iOS 27 naar de Camera-app.

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Camera-app in iOS 27

De Camera-app krijgt een update in iOS 27! Apple heeft iOS 27 gepresenteerd bij de jaarlijkse WWDC. Met de nieuwe softwareversie komen grote veranderingen naar je iPhone. Apple Intelligence wordt uitgebreid naar meer applicaties en je iPhone krijgt er veel functies bij. Dat geldt ook voor de Camera-app, die een aangepaste interface en een aantal handige verbeteringen krijgt. Deze drie nieuwe functies komen naar de applicatie!

1. Siri-modus

Siri en Apple Intelligence zijn een belangrijk onderdeel van iOS 27, waardoor het geen verrassing is dat we de verbeterde spraakassistent ook terugzien in de Camera-app. De camera wordt uitgebreid met een Siri-modus, waarmee je informatie kunt krijgen over objecten in je omgeving. Met de Siri-modus kun je ook handelingen uitvoeren, denk aan het splitsen van een rekening of het opzoeken van voedingswaarden bij een gerecht. In Nederland en België komt de Siri-modus pas later beschikbaar in iOS 27.

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2. Instellingen binnen handbereik

Apple heeft een aantal belangrijke instellingen verplaatst bij de Camera-app in iOS 27. Waar het menu met alle instellingen in iOS 26 rechtsboven verschijnt in de Camera-app, is dat menu in iOS 27 naar rechtsonder verplaatst. Het kader met zes bolletjes geeft toegang tot belangrijke instellingen als de foto- of videokwaliteit, fotografische stijlen en de belichting. In iOS 27 heb je deze instellingen binnen handbereik, want ze staan daar niet meer aan de bovenkant van het scherm.

3. Nieuwe interface

Apple heeft niet alleen het menu verplaatst, de interface van de Camera-app is ook aangepast in iOS 27. In iOS 26 zie je standaard de opties ‘Video’ en ‘Foto’, vanaf iOS 27 komen daar meer camerafuncties bij. Zo is duidelijker dat je kunt swipen om te wisselen tussen de verschillende modi. Bij iedere modus staat een aantal belangrijke functies bovenin beeld, zodat je eenvoudig toegang hebt tot bijvoorbeeld de nacht- of actiemodus en flitser.

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Release van iOS 27

De Camera-app krijgt er in iOS 27 weer een aantal handige functies bij, maar die kunnen we niet allemaal direct gebruiken. De Siri-modus laat nog op zich wachten, het is niet bekend wanneer Siri AI in de Europese Unie beschikbaar komt. Op de andere veranderingen moeten we minder lang wachten, want Apple brengt iOS 27 in september uit. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!