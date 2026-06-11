Apple Kaarten krijgt een grote update – met deze 7 veranderingen

Apple heeft een grote update voor Apple Kaarten aangekondigd! Deze zeven veranderingen komen met iOS 27 naar Apple Kaarten.

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Apple Kaarten in iOS 27

Er komt een grote update aan voor Apple Kaarten! Apple heeft iOS 27 gepresenteerd, dat de belangrijkste softwareversie voor de iPhone is in 2026. Met iOS 27 krijgt je iPhone er veel functies bij én komen er handige verbeteringen naar applicaties van Apple. Eén van die apps is Apple Kaarten, want de navigatiedienst wordt veel beter in iOS 27. Ben je benieuwd wat er gaat veranderen? Deze functies komen met de update naar Apple Kaarten!

1. Flyover

Apple Kaarten krijgt in iOS 27 een verbeterde weergave. Met Flyover zie je een realistische 3D-weergave van steden, gebouwen en landschappen. Die functie is in iOS 27 verbeterd, waardoor de 3D-weergave veel meer details toont. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt Flyover veel scherper en realistischer in iOS 27. Wil je een bepaalde plek alvast bekijken in Apple Kaarten? Dan kun je daar na de update Flyover voor gebruiken, want die functie ziet er straks veel beter uit in Apple Kaarten.

iOS 26 vs iOS 27.

2. Local Lists

In iOS 27 voegt Apple Local Lists toe aan de navigatiedienst. Deze lijst is verdeeld in verschillende thema’s en moet het eenvoudiger maken om specifieke plekken te vinden. Denk hierbij aan populaire restaurants of gezinsvriendelijke plekken. Voor deze lijsten worden intelligente inzichten van trends in een omgeving gebruikt, waardoor Local Lists hier nog niet direct beschikbaar zal zijn. Apple rolt de functie eerst uit in de Verenigde Staten, Apple Kaarten in Europa krijgt later een update met Local Lists.

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3. Suggested Places

Met iOS 26 introduceerde Apple Suggested Places, waarmee Apple Kaarten persoonlijke aanbevelingen toont voor restaurants en andere plekken. In iOS 27 wordt die functie verbeterd, zodat je voortaan niet slechts twee aanbevelingen ziet. Suggested Places is nog niet beschikbaar in Europa en laat ook bij iOS 27 nog even op zich wachten. Het is onduidelijk met welke update Suggested Places naar Apple Kaarten in Europa komt.

4. Trending restaurants

Het zoekscherm van Apple Kaarten gaat nog meer op de schop in iOS 27. Na de update krijgt Apple Kaarten een aparte secties met alle populaire restaurants in de buurt. Die lijst is gebaseerd op actuele trends en beoordelingen, zodat je precies weet over welke restaurants op dit moment veelbezocht worden. Deze functie komt vooral van pas als je spontaan gaat uiteten in een nieuwe stad, je hoeft dan niet lang te zoeken naar een geschikte plek.

5. Geparkeerde auto

Vergeet jij wel eens waar je auto geparkeerd staat? Dan biedt Apple Kaarten al langer een handige oplossing, want de navigatiedienst onthoudt je recente parkeerplek. Op die manier hoef je nooit lang naar je auto te zoeken. In iOS 27 wordt die functie nog handiger, want Apple Kaarten toont je geparkeerde auto straks op je iPhone én Apple Watch. De slimme stapel op de Apple Watch werkt vanaf iOS 27 en watchOS 27 met Apple Kaarten, zodat je in één oogopslag je parkeerplek ziet.

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6. Apple Intelligence

Apple Intelligence is het belangrijkste onderdeel van iOS 27 en komt met de update ook naar Apple Kaarten. Je kunt straks op een natuurlijke manier specifieke vragen over de route stellen. Apple Kaarten snapt met behulp van Apple Intelligence de context van de vraag, zodat je geen gedetailleerde zoektermen meer nodig hebt. Zo kun je vragen om te rijden naar het dichtstbijzijnde tankstation dat open is na een bepaald tijdstip, Apple Kaarten doet vervolgens het werk voor je.

7. Offline Kaarten

Verder krijgen offline kaarten een update in de navigatiedienst. Het is al langer mogelijk om een deel van de kaart te downloaden, zodat je Apple Kaarten ook zonder werkende internetverbinding kunt gebruiken. Offline kaarten worden in iOS 27, maar Apple heeft niet toegelicht welke verbeteringen we precies kunnen verwachten. Het is in ieder geval de verwachting dat offline kaarten nauwkeuriger werken in iOS 27.

Release van iOS 27

Apple Kaarten krijgt dus een grote update in iOS 27. Op functies als Local Lists en Suggested Places moeten we nog even wachten, maar de rest van de verbeteringen komt wél direct beschikbaar bij de release van iOS 27. Apple heeft de eerste testversie van iOS 27 inmiddels uitgebracht voor ontwikkelaars, de definitieve release volgt in september. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe functies!