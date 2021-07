Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

Refurbished iPhone 6S kopen: vergelijk prijzen en deals

De iPhone 6S werd in het najaar van 2015 uitgebracht, gelijktijdig met de iPhone 6S Plus. Hoewel beide toestellen qua design op hun voorganger lijken, is er wel degelijk veel veranderd. Zo is er krachtigere hardware aan boord, een verbeterde 12 megapixel-camera en een scherm met 3D Touch-technologie. Door harder op het display te drukken, kun je diverse handige functies in de interface activeren. De iPhone 6S kostte bij verschijning 739 euro voor het 16GB model.

Waar moet je op letten bij het kopen van een iPhone 6S refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPhone 6S zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keuze te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Alternatieven voor een refurbished iPhone 6S

Refurbished iPhone 7: De refurbished iPhone 7 is een goede optie als je op zoekt bent naar een wat snellere iPhone waar je wat langer mee kunt doen. De iPhone 7 heeft een snelle A10 Fusion chip en is ook beschikbaar in een glimmend zwarte variant vanaf de 128GB versie. Ook grafisch is de iPhone 7 een stuk beter, wat het spelen van games makkelijker maakt. Daarnaast ontvangt het toestel wat langer software updates, omdat hij een jaar later uitkwam dan de iPhone 6S.

Refurbished iPhone 6:

Toch op zoek naar een eenvoudiger toestel? De refurbished iPhone 6 biedt hetzelfde design, maar heeft wat minder processorkracht en werkgeheugen in huis. Hier tegenover staat uiteraard wel een lager prijskaartje.

Wil jij toch een andere refurbished iPhone kopen? Bekijk dan onze vergelijker waar alle modellen in zijn opgenomen.