Deze populaire iPhone-app ziet er eind deze maand compleet anders uit

Apple voert een verandering door voor een populaire iPhone-app – de volgende software-update haalt een vertrouwd onderdeel van het ontwerp weg.

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Deze populaire iPhone-app ziet er straks anders uit

Apple heeft de vierde bèta van iOS 27.2 uitgebracht voor ontwikkelaars. Daarin zit een opvallende verandering voor Apple Music, de muziekdienst van het bedrijf. De populaire iPhone-app krijgt een compleet nieuw uiterlijk, waarbij de herkenbare kleur verdwijnt.

Rood verdwijnt

De opvallendste wijziging is het nieuwe app-icoon. De bekende rode achtergrond maakt plaats voor een zwart-witontwerp. In de lichte weergave staat er een zwart muzieksymbool op een witte achtergrond. Gebruik je de donkere modus, dan worden de kleuren omgedraaid.

Ook in de populaire iPhone-app zelf verandert er het nodige. De rode en roze accenten verdwijnen uit verschillende onderdelen van de app. Zo krijgen de widgets een zwarte achtergrond en wordt de actieve tab in de navigatiebalk voortaan blauw weergegeven. Daarnaast kiest Apple in de bibliotheek voor een eenvoudiger ontwerp. Onderdelen zoals afspeellijsten, albums, artiesten en nummers verliezen hun kleurrijke uitstraling. Daarmee krijgt de muziekdienst een veel strakkere vormgeving.

Minimalistisch

Het nieuwe uiterlijk staat niet op zichzelf. Apple is al langer bezig met een vernieuwde huisstijl voor zijn muziekdienst. Eerder verscheen er een aangepast logo met een opvallender lettertype en kleine letters. Die nieuwe stijl wordt nu verder doorgevoerd in de app.

Of iedereen enthousiast is over de verandering van de populaire iPhone-app, valt nog te bezien. Het herkenbare rood maakte Apple Music jarenlang gemakkelijk te onderscheiden van andere apps. Met het zwart-witontwerp kiest Apple voor een minimalistischere uitstraling.

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Nog even geduld

De veranderingen zijn momenteel te zien in de bèta van iOS 27.2. Apple werkt nog aan de software, waardoor het ontwerp voor de definitieve release kan veranderen. De update wordt later deze maand verwacht, maar een exacte releasedatum is nog niet bevestigd. Tot die tijd blijft het dus afwachten of Apple het nieuwe ontwerp ongewijzigd doorvoert.

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