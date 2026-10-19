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Je HomePod wordt veel beter (door deze 3 gratis upgrades)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
19 oktober 2026, 9:30
2 min leestijd
Je HomePod wordt veel beter (door deze 3 gratis upgrades)

Heb jij een HomePod 2023? Dan hebben we goed nieuws! Apple komt met drie handige nieuwe functies voor de slimme speaker.

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HomePod krijgt drie nieuwe functies

Apple heeft onlangs de HomePod mini 2 aangekondigd met paar leuke, nieuwe functies. Maar ook de grotere HomePod 2023 wordt niet vergeten. De HomePod 2023 (399,- euro) krijgt namelijk drie van de nieuwe functies met een gratis software-update. Daarmee wordt de speaker weer een stukje beter.

HomePod 2023

1. Kleurrijke lichteffecten bij je muziek

Luister je graag naar muziek via je HomePod? Dan wordt dat binnenkort nóg leuker. Met de nieuwe functie Geluidsgloed licht de bovenkant van je HomePod op met verschillende kleuren.

Apple HomePod 2023

Apple HomePod 2023

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De verlichting beweegt bovendien mee op het ritme van de muziek. Zo krijg je bij ieder liedje een eigen lichtshow! Voor deze functie heb je wel een iPhone nodig die Apple Intelligence ondersteunt.

homepods

2. HomePod als standaardspeaker voor je Mac

Je kunt de HomePod al langer gebruiken als speaker voor je Mac via AirPlay. Maar na de update is het ook mogelijk om de HomePod 2023 in te stellen als standaardspeaker voor je Mac.

3. Surround sound met vier HomePods

De derde verbetering is vooral interessant voor filmliefhebbers. Apple maakt het mogelijk om vier HomePods en HomePod mini’s te koppelen aan een Apple TV 4K. Twee speakers staan dan voor je en twee achter je. Daardoor komt het geluid van verschillende kanten, net alsof je in de bioscoop zit! Er zit wel een addertje onder het gras, want je hebt hiervoor de vierde generatie Apple TV 4K nodig.

Wanneer komen de nieuwe functies?

Apple heeft nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt. De verwachting is dat de verbeteringen later deze maand verschijnen met HomePod-software 27.2.

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Apple HomePod 2023

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