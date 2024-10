Nintendo heeft nu een eigen streamingdienst: Nintendo Music

Verrassing: Nintendo heeft een eigen streamingdienst voor muziek gelanceerd. Nintendo Music is nu te downloaden op je iPhone, iPad en Android.

Nintendo Music: streamingdienst met al je favoriete klassiekers

Kun je niet genoeg krijgen van de liedjes uit Super Mario Odyssey of die heerlijke achtergrondmuziek uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Dan heeft Nintendo een verrassing voor je: met Nintendo Music luister je nu naar al je favoriete klassiekers.

De app is nu te downloaden in de App Store voor je iPhone. Je moet hiervoor wel een abonnement hebben op Nintendo Switch Online. Dat is er al vanaf 19,99 euro per jaar. Je kunt ook kiezen voor 7,99 euro per drie maanden of 3,99 euro per maand. Maar de kans is groot dat je al een abonnement op Nintendo Switch Online hebt als je een Nintendo Switch bezit.

Na het installeren van de app moet je inloggen met je account. Daarna kun je meteen beginnen met luisteren naar muziek uit verschillende Nintendo games. In Nintendo Music is het aanbod nu nog een beetje beperkt. Er zit op dit moment muziek in van de volgende games op Nintendo Switch:

Pikmin 4

Pokémon Scarlet / Violet

Splatoon 3

Animal Crossing: New Horizons

Kirby Star Allies

Super Mario Oddyssey

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Naast deze games vind je in Nintendo Music ook deuntjes uit games van de Wii, Nintendo DS, GameCube, Game Boy Advance, Nintendo 64, Super NES, Game Boy en NES. Op het moment van release zijn er in totaal iets meer dan 20 titels beschikbaar. Maar Nintendo heeft aangegeven hier binnenkort meer titels aan toe te voegen.

Erg leuk is dat je ook alle muziek van een bepaald personage kunt selecteren (denk onder andere aan Bowser, Mario of K. K. Slider). En misschien nog wel de tofste functie: het is mogelijk om sommige nummers verlengen. Hiermee kun je 15, 30 of 60 minuten naar favoriete nummer (Mii Plaza!) luisteren.