macOS Ventura is uit: dit zijn de nieuwe functies

Het is tijd voor de grote Mac-update van 2022! macOS Ventura is nu te downloaden. In dit artikel lees je over de nieuwe functies van macOS 13.

macOS Ventura downloaden: zo doe je dat

Het nieuwe macOS Ventura werd al in juni aangekondigd, maar eindelijk kunnen we de grote Mac-update dan installeren. Het besturingssysteem volgt macOS Monterey op en brengt meerdere nieuwe functies naar je Mac. Ook verandert er iets aan het design.

Voordat je begint met het installeren van macOS Ventura raden we het aan om een back-up van je Mac te maken. De kans dat er iets misgaat bij het installeren is klein, maar zo weet je zeker dat je nog altijd terug kunt. Zorg ook dat je voldoende opslagruimte vrij hebt.

Het downloaden van macOS Ventura doe je zo:

Klik linksboven op de  en kies ‘Systeemvoorkeuren’; Klik op de knop ‘Software-update’; Wacht tot macOS Monterey hier verschijnt en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Deze Macs ondersteunen macOS 13 Ventura

Niet alle Macs die overweg konden met macOS Monterey, kunnen nu ook overweg met Ventura. Onder meer de MacBook Air, MacBook Pro en iMac uit 2015 en 2016 blijven steken op Monterey. Deze Macs hebben wél macOS Ventura ondersteuning:

macOS Ventura: de nieuwe functies

Het nieuwe macOS Ventura brengt allerlei nieuwe functies naar de Mac. Een opvallende feature is Stage Manager. Dit is een nieuwe manier om je vensters te beheren. Via het Bedieningspaneel activeer je de modus, waarmee je apps en vensters in een speciale weergave worden gegroepeerd. De functie heeft ook zijn weg gevonden naar iPadOS 16.

Een andere opvallende verandering is Systeemvoorkeuren, die nu Systeeminstellingen heet. De nieuwe naam gaat gepaard met een groot herontwerp, waarmee het uiterlijk meer in lijn is met de Instellingen-app van de iPhone en iPad.

Verder de standaard-apps hebben een update gekregen. In Ventura is het met de Mail-app mogelijk om een verzonden mail in te trekken. En verstuur je een mail zonder bijlage, dan waarschuwt de app je. Nieuw in Safari zijn de Gedeelde Tabgroepen, waarmee geopende tabs worden gesynchroniseerd naar ieders toestel.

Een andere leuke functie van macOS Ventura is Continuity Camera. Daarmee gebruik je je iPhone als webcam voor je Mac. Zo is de kwaliteit van je videobelgesprekken beter, en het is ook een welkome functie voor Mac-gebruikers met een extern scherm zonder camera.