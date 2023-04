Bèta 2 van iOS 16.5, macOS 13.4 en watchOS 9.5 – dit zijn de spannendste functies

Apple heeft bèta 2 van iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4 én watchOS 9.5 uitgebracht. Wij zetten alle nieuwe functies in de updates voor je onder elkaar.

Apple brengt nieuwe bèta’s uit

Apple heeft weer een reeks nieuwe bèta’s uitgebracht voor bijna al jouw Apple-devices. Deze versies zijn bedoeld voor ontwikkelaars, zodat ze meteen met de nieuwe functies aan de slag kunnen. De bèta’s onthullen, in tegenstelling tot eerdere testversies, nog maar weinig nieuwe functies. Wij zetten de veranderingen voor je onder elkaar.

Nieuwe bèta iOS 16.5

iOS 16.4 is nog maar net uit, maar Apple werkt achter de schermen alweer hard aan een nieuwe iOS-update. De tweede testversie voor iOS 16.5 is inmiddels verschenen en het lijkt erop dat het geen grote update gaat worden. Wél weten we al dat Siri een nieuwe functie krijgt. De virtuele assistent laat je vanaf iOS 16.5 namelijk een iPhone schermopname maken met je stem.

Daarnaast wordt het in Apple’s TV-app mogelijk om twee schermen tegelijk te streamen als je niet in de app zit. Deze functie, ook wel beeld-in-beeld genoemd, is nu beschikbaar met slechts één video op hetzelfde moment. Straks kan je dus twee video’s tegelijk bekijken. Handig als er bijvoorbeeld twee sportwedstrijden op hetzelfde tijdstip worden uitgezonden.

iPadOS 16.5 bèta 2

Ook voor je iPad is er een nieuwe bèta van Apple beschikbaar. iPadOS 16.4 verscheen tegelijk met iOS 16.4 en de updates tonen vaak veel gelijkenissen. Er is nog niet veel bekend over iPadOS 16.5, maar we verwachten ongeveer dezelfde functies te zien als in iOS 16.5. In iPadOS 16.5 wordt het daarom eveneens mogelijk om met Siri schermopnamen te maken en krijgt AppleTV+ een update.

Ook bèta’s voor watchOS 9.5 en macOS 13.4 beschikbaar

Voor zowel je Apple Watch als voor je Mac is er een nieuwe bèta van Apple beschikbaar. Er is (nog) weinig bekend over de inhoud van deze testversies, het gaat daarom waarschijnlijk om kleine beveiligings- en onderhoudsupdates. Achter de schermen worden er een aantal kleine zaken aangepast, maar daar zal jij als gebruiker straks weinig van merken.

iOS 16.4.1 sinds deze week te downloaden

Waar de nieuwe bèta’s van Apple niet meer voor iedereen te downloaden zijn, is iOS 16.4.1 inmiddels wél voor iedereen beschikbaar. Apple lost in de nieuwste iOS-update een aantal vervelende problemen op je iPhone op. Ben je benieuwd welke dat zijn? Lees dan hier wat er nieuw is in iOS 16.4.1 en hoe je de update installeert.

