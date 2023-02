Dit is waarom je nu móét updaten naar macOS Ventura 13.2.1

Apple heeft een reeks nieuwe updates uitgebracht, waaronder macOS 13.2.1. Dit is een belangrijke update, iPhoned legt uit waarom.

Apple lanceert macOS 13.2.1

Apple heeft weer een aantal nieuwe updates uitgebracht. Met iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 en macOS 13.2.1 kan je weer even vooruit. Het zijn geen grote updates, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. Vooral de update van macOS Ventura moet je écht even installeren.

macOS 13.2.1: een belangrijke beveiligingsupdate

In de nieuwe macOS-update wordt namelijk een belangrijk probleem met WebKit opgelost. WebKit is de software waar Safari op draait, dat door dit probleem in macOS kwetsbaar is voor gevaarlijke programmacode. Daarom is het belangrijk dat dit beveiligingsprobleem zo snel mogelijk verholpen wordt.

Het probleem met WebKit was inmiddels algemeen bekend, waardoor er al flink misbruik is gemaakt van het beveiligingsprobleem. Hoe vaak dit precies is gebeurd en hoeveel Mac-gebruikers hierdoor zijn getroffen is niet duidelijk. Het probleem is dus in macOS 13.2.1 verholpen.

Zo installeer je de nieuwe macOS-update

Om macOS 13.2.1 te installeren, moet je MacBook voldoende opgeladen zijn of aan de oplader liggen. Zo installeer je de macOS-update:

macOS 13.2.1 installeren op Mac Open ‘Instellingen’; Ga naar ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Installeer de nieuwste versie van macOS.

