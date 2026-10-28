Apple geeft MacBook Pro grootste update ooit: nu mét touchscreen

Apple heeft zijn MacBook Pro een flinke vernieuwing gegeven met een oled-scherm, touchscreen en een aangepast ontwerp – dit moet je weten.

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Compleet nieuwe MacBook Pro met touchscreen

Vooral de touchscreen is een opvallende vernieuwing. Daarmee verandert namelijk de manier waarop je de MacBook bedient, al blijven de vertrouwde toetsenbord en trackpad gelukkig ook gewoon werken.

Touchscreen

Voor het eerst heeft de MacBook Pro een touchscreen, waardoor je het scherm niet meer alleen met je muis of het trackpad bedient, maar ook met je vingers. De Pro heet dan ook MacBook Pro met PROLED XDR-display. Apple houdt daarbij wel vast aan de traditionele laptopvorm. De touchscreen is vooral een extra mogelijkheid voor situaties waarin rechtstreeks aanraken handiger is, bijvoorbeeld bij het bewerken van foto’s of het bedienen van bepaalde menu’s. Zo kun je met Touch­-bewegingen op het scherm scrollen, knijpen en draaien.

Ook macOS krijgt aanpassingen om aanrakingen beter te ondersteunen. Wanneer je het scherm aanraakt, passen bepaalde elementen zich aan, zodat je ze gemakkelijker met je vingers kunt bedienen.

Oled-scherm

Een tweede grote vernieuwing is het oled-scherm. Dat scherm vervangt de mini-led technologie van de huidige MacBook Pro. Oled biedt diepere zwarttinten, een hoger contrast en levendige kleuren. Dat is vooral prettig bij het kijken naar films en het bewerken van foto’s en video’s.

Ook bovenaan het scherm is er iets veranderd. De bekende notch heeft plaatsgemaakt voor het Dynamic Island, dat we al kennen van de iPhone. Daarmee kan Apple meldingen en actuele informatie op een andere manier weergeven. Je kunt kiezen uit de formaten 14 en 16 inch in de kleuren Spacezwart en Zilver. Het ontwerp blijft herkenbaar, maar de behuizing is dunner en lichter. Bovendien kan de batterijduur oplopen tot maar liefst 24 uur.

M5 Pro- en M5 Max-chip

Opvallend genoeg hebben de oled-modellen niet de nieuwe M6-chip gekregen, maar de M5 Pro- en M5 Max-processors. De M6-chip zit juist in de goedkopere MacBook Pro. De oled-uitvoering heeft dus vooral het vernieuwde scherm en de extra bedieningsmogelijkheden als belangrijkste verkooppunten.

Betere speakers

De zes speakers in de nieuwe MacBook Pro hebben nieuwe woofers die zorgen voor bassen die tot 50 procent dieper klinken. De vernieuwde tweeters verspreiden het geluid bovendien gericht door de kamer, waardoor muziek en stemmen helder en gedetailleerd klinken.

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Prijzen

Met deze nieuwe MacBook Pro met touchscreen zet Apple een grote stap. Het vernieuwde ontwerp en de touch-bediening maken de laptop aantrekkelijk voor creatieve professionals. Daar staat tegenover dat de vanaf-prijs met 3349 euro een stuk hoger ligt dan bij de reguliere modellen (voor de 16-inch versie geldt een vanaf-prijs van 3949 euro). Zoek je vooral extra rekenkracht, dan heb je mogelijk genoeg aan de goedkopere MacBook Pro.

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