Wat zit er eigenlijk in de iPhone 18 Pro Max? Een nieuwe teardown geeft antwoord en onthult meteen een kwetsbaar punt van het toestel.

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iPhone 18 Pro Max teardown onthult probleem: dit is er aan de hand

Een kijkje onder de motorkap van de iPhone 18 Pro Max heeft een opvallend detail onthuld. Een teardown van iFixit laat zien welke batterij Apple in het toestel heeft gestopt, maar brengt ook een kwetsbaar punt van de nieuwe iPhone aan het licht.

Bij een teardown wordt een smartphone helemaal uit elkaar gehaald om te bekijken welke onderdelen erin zitten. Zo was na het openen goed te zien dat Apple een grotere accu gebruikt dan bij de vorige generatie. De batterij heeft een capaciteit van 5.567 mAh in modellen zonder fysieke simkaart. Bij modellen met een simkaartslot gaat het om 5.391 mAh.

Dat klinkt als goed nieuws voor mensen die vaak met een lege batterij zitten. Een grotere accu betekent namelijk meer ruimte om stroom op te slaan. Toch zit er volgens de teardown ook een nadeel aan deze grotere batterij.

Grote batterij met een trucje

De grotere accu van de iPhone 18 Pro Max zorgt voor een praktisch probleem. De batterij van de smartphone komt boven een grens uit die belangrijk is voor het vervoeren van apparaten. Accu’s boven een bepaalde capaciteit vallen onder strengere regels voor verzending. Apple heeft daarom een speciale oplossing ingebouwd.

Tijdens het verzenden kan de iPhone de batterij tijdelijk beperken. Na het instellen van het toestel wordt de volledige capaciteit weer beschikbaar. Gebruikers kunnen deze functie ook gebruiken als ze hun iPhone later opnieuw willen versturen, bijvoorbeeld voor reparatie.

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iPhone 18 Pro Max lijkt extra kwetsbaar

Naast de batterij laat de teardown ook zien dat sommige onderdelen extra kwetsbaar zijn. Vooral de nieuwe camera met een variabel diafragma bevat nu bewegende onderdelen. Die zorgen voor nieuwe mogelijkheden bij het maken van foto’s, maar maken de techniek ook ingewikkelder. Als er iets kapotgaat, moet waarschijnlijk de complete cameramodule worden vervangen.

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