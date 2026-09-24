Bestel de nieuwe iPhone 18 Pro nu bij Odido met €100 extra inruilvoordeel

Bekijk actie

iPhone 18 Pro Max teardown onthult probleem: dit is er aan de hand

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
24 september 2026, 12:34
2 min leestijd
iPhone 18 Pro Max teardown onthult probleem: dit is er aan de hand

Wat zit er eigenlijk in de iPhone 18 Pro Max? Een nieuwe teardown geeft antwoord en onthult meteen een kwetsbaar punt van het toestel.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro Max teardown onthult probleem: dit is er aan de hand

Een kijkje onder de motorkap van de iPhone 18 Pro Max heeft een opvallend detail onthuld. Een teardown van iFixit laat zien welke batterij Apple in het toestel heeft gestopt, maar brengt ook een kwetsbaar punt van de nieuwe iPhone aan het licht.

iphone 18 pro max rood

Bij een teardown wordt een smartphone helemaal uit elkaar gehaald om te bekijken welke onderdelen erin zitten. Zo was na het openen goed te zien dat Apple een grotere accu gebruikt dan bij de vorige generatie. De batterij heeft een capaciteit van 5.567 mAh in modellen zonder fysieke simkaart. Bij modellen met een simkaartslot gaat het om 5.391 mAh.

iPhone 18 Pro Teardown: What Changed Inside?

Dat klinkt als goed nieuws voor mensen die vaak met een lege batterij zitten. Een grotere accu betekent namelijk meer ruimte om stroom op te slaan. Toch zit er volgens de teardown ook een nadeel aan deze grotere batterij.

Grote batterij met een trucje

De grotere accu van de iPhone 18 Pro Max zorgt voor een praktisch probleem. De batterij van de smartphone komt boven een grens uit die belangrijk is voor het vervoeren van apparaten. Accu’s boven een bepaalde capaciteit vallen onder strengere regels voor verzending. Apple heeft daarom een speciale oplossing ingebouwd.

batterij

Tijdens het verzenden kan de iPhone de batterij tijdelijk beperken. Na het instellen van het toestel wordt de volledige capaciteit weer beschikbaar. Gebruikers kunnen deze functie ook gebruiken als ze hun iPhone later opnieuw willen versturen, bijvoorbeeld voor reparatie.

iPhone 18 Pro Max lijkt extra kwetsbaar

Naast de batterij laat de teardown ook zien dat sommige onderdelen extra kwetsbaar zijn. Vooral de nieuwe camera met een variabel diafragma bevat nu bewegende onderdelen. Die zorgen voor nieuwe mogelijkheden bij het maken van foto’s, maar maken de techniek ook ingewikkelder. Als er iets kapotgaat, moet waarschijnlijk de complete cameramodule worden vervangen.

iPhone 18 Pro Max kopen

Ben je van plan om binnenkort een iPhone 18 Pro Max kopen? Dan kun je vaak nog wat extra besparen door een abonnement te nemen. De smartphone is dan nog wat goedkoper. Check daarvoor de aanbieders hieronder.

iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)

iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)
iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)

iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)
iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

Wil je liever een iPhone 18 Pro Max los kopen? Check dan onderstaande aanbieders voor de beste prijzen.

iPhone 18 Pro Max los toestel

Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware iPhone Apple iPhone 18 Pro Max

Bekijk ook

iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al problemen: dit is er aan de hand 

iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al problemen: dit is er aan de hand 

22 september 2026

iPhone 18 Pro (Max) heeft een verbeterd scherm (met een langverwachte upgrade)

iPhone 18 Pro (Max) heeft een verbeterd scherm (met een langverwachte upgrade)

21 september 2026

Nieuw record: deze iPhones kosten nu meer dan 3000 (!) euro

Nieuw record: deze iPhones kosten nu meer dan 3000 (!) euro

18 september 2026

iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max zijn officieel uit (en je krijgt nu al korting)

iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max zijn officieel uit (en je krijgt nu al korting)

17 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren