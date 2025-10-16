Deze exclusieve camerafunctie komt naar de iPhone 18 Pro (Max)

De camera van de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max krijgt in 2026 een flinke upgrade waardoor een heel een nieuwe camerafunctie mogelijk wordt.

Deze camerafunctie komt naar de iPhone 18 Pro (Max)

Het gerucht over de upgrade van het camerasysteem van de iPhone 18 Pro (Max) is afkomstig van de Koreaanse website ETNews. Volgens het gerucht krijgen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max een camera met een variabel diafragma. Deze camera zal de hoofdgroothoekcamera vervangen en naast de ultragroothoek- en telelenscamera’s worden geplaatst.

Dankzij een variabel diafragma kun je de hoeveelheid licht die de sensor bereikt handmatig aanpassen. Zo kun je in donkere omgevingen het diafragma openen om meer licht binnen te laten. Andersom kun je in lichte omgevingen het diafragma sluiten om overbelichting te voorkomen. Het geeft je bovendien meer controle over de scherptediepte. Dat heeft te maken met hoe scherp een onderwerp op de voorgrond wordt afgebeeld in vergelijking met de achtergrond.

Apple wil deze techniek en nieuwe camerafunctie in de iPhone 18 Pro-modellen integreren. Het bedrijf is momenteel al in gesprek met leveranciers over de componenten. De variabele camera wordt waarschijnlijk geproduceerd door LG Innotech en Foxconn, de stelmotor door de Chinese bedrijven Luxshare ICT en Sunny Optical.

Het eerste variabel diafragma in een iPhone-camera

Apple heeft nooit eerder een variabel diafragma gebruikt in een iPhone-camera. De hoofdcamera’s op alle modellen van de iPhone 14 Pro tot en met de iPhone 17 Pro hebben allemaal een vast diafragma van f/1.78. De lens is altijd volledig open en je fotografeert ook altijd met deze diafragmaopening. Samsung introduceerde in 2018 en 2019 een camera met een variabel diafragma in de Galaxy S9 en Galaxy S10. Vanwege de dikte van het toestel en de hoge prijs is deze functie in 2020 alweer geschrapt.

Het rapport van ETNews bevestigt in elk geval een gerucht van Apple-analist Ming-Chi Kuo van december vorig jaar. We verwachten de iPhone 18 Pro (Max) met de nieuwe camerafunctie in elk geval in het najaar van 2026. Waarschijnlijk tegelijkertijd met de iPhone Air 2 en de allereerste vouwbare iPhone. Wil je niets missen van de ontwikkeling van de nieuwe iPhones, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!