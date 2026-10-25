Europese iPhone 18 Pro veel duurder (terwijl je minder functies krijgt)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
25 oktober 2026, 14:31
2 min leestijd
Europese iPhone 18 Pro veel duurder (terwijl je minder functies krijgt)

De iPhone 18 Pro is een flink stuk duurder dan zijn voorganger, terwijl het aantal functies hier in Europa beperkt is – dit krijg je wel.

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Europese iPhone 18 Pro véél duurder

Apple heeft de iPhone 18 Pro in Europa flink duurder gemaakt en desondanks krijgen we hier niet alle nieuwe functies. Vooral het ontbreken van de nieuwste Siri AI-functies is opvallend. Je betaalt in Nederland honderden euro’s voor een nieuwe iPhone, maar loopt voorlopig een belangrijk onderdeel van de nieuwste software mis.

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Bekijk de iPhone 18 Pro

Bekijk de iPhone 18 Pro

150 euro

De iPhone 18 Pro kost bij Apple minimaal 1479 euro. Dat is 150 euro meer dan de prijs van de iPhone 17 Pro bij introductie. De iPhone 18 Pro Max is zelfs nog duurder, want daarvoor betaal je minimaal 1629 euro. Apple heeft de prijsverhoging onder meer doorgevoerd vanwege de gestegen kosten voor onderdelen. Vooral geheugen-chips zijn duurder geworden, dus die prijsstijging wordt ook doorberekend aan consumenten.

Toch krijg je voor dat extra geld niet op alle vlakken meer terug. De iPhone 18 Pro heeft wel een snellere A20 Pro-chip, een verbeterde camera en een grotere batterij, maar een belangrijke softwarevernieuwing ontbreekt voorlopig in Europa.

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Geen Siri AI

De nieuwste Siri AI-functies zijn vooralsnog niet beschikbaar zijn in de Europese Unie. Ook andere functies die afhankelijk zijn van deze AI-technologie zijn voorlopig niet beschikbaar. Dat heeft te maken met de Europese regelgeving en de manier waarop Apple zijn diensten wil aanbieden met behoud van privacy en veiligheid. Apple zegt te werken aan een oplossing, maar heeft nog geen concrete datum genoemd waarop Europese gebruikers de functies kunnen verwachten.

18 Pro (Max)-camerafunctie

Dit krijg je wel

Hoewel de iPhone 18 Pro duurder is, zijn er gelukkig ook verbeteringen die in Nederland wel gewoon werken. Zo beschikt de hoofdcamera voor het eerst over een variabel diafragma, waarmee je meer controle krijgt over de hoeveelheid licht en de scherptediepte van foto’s. Verder is de A20 Pro-chip sneller en zorgt de verbeterde batterij voor een langere gebruiksduur. Ook is het Dynamic Island kleiner geworden.

De iPhone 18 Pro is op verschillende punten verbeterd, maar de hogere prijs en het ontbreken van nieuwe Siri AI-functies maken de upgrade minder aantrekkelijk. Vooral als je al een iPhone 17 Pro hebt, is overstappen helemaal niet vanzelfsprekend.

Heb je een oudere iPhone en vind je betere camerafuncties belangrijk, dan kun je wel overwegen om de overstap te maken. Wil je vooral AI-functies, dan is het verstandig om eerst af te wachten wanneer Apple de ontbrekende functies in Europa beschikbaar maakt. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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