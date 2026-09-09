Géén iPhone 18: Apple stelt reguliere iPhone definitief uit

Slecht nieuws als je wacht op de iPhone 18, want Apple heeft de iPhone definitief uitgesteld. Dit is wanneer de iPhone wél komt!

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Géén iPhone 18

Apple heeft de nieuwe iPhones van het jaar aangekondigd! Op het Apple-event van woensdag 9 september 2026 heeft Apple de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo aangekondigd. Laatstgenoemde is de eerste vouwbare iPhone van Apple, waardoor de line-up er compleet anders uitziet dan voorgaande jaren. Apple heeft de eerste toestellen van de iPhone 18-serie uitgebracht, maar het instapmodel ontbreekt.

Het is nooit eerder voorgekomen dat Apple alléén Pro-modellen heeft gebracht in een jaar. Dat is dit jaar dus wel het geval, want de iPhone 18 is niet aangekondigd door Apple. In plaats daarvan heeft het bedrijf de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max gepresenteerd. Wil jij niet de hoofdprijs betalen voor je volgende iPhone? Dan hebben we slecht nieuws, omdat de iPhone 18 Pro de ‘goedkoopste’ iPhone van de volgende generatie is.

Voorjaar 2027

Apple heeft in 2026 een opvallende keuze gemaakt, want het bedrijf heeft geen reguliere iPhone 18 aangekondigd. Helemaal verrassend is dat niet, omdat geruchten al langer een aangepaste release van de iPhone voorspellen. Die geruchten zijn nu bevestigd, waardoor het zo goed als zeker is dat we in het voorjaar én het najaar nieuwe iPhones gaan zien. In het najaar brengt Apple de nieuwe Pro-modellen uit, in het voorjaar volgen de instapmodellen.

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Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zien we deze nieuwe tijdlijn voor het eerst. De Pro-modellen zijn gepresenteerd op woensdag 9 september, in het voorjaar van 2027 volgen de reguliere modellen. We moeten dus nog even wachten op de iPhone 18, want die komt pas in februari of maart 2026. Het is de verwachting dat de iPhone 18e en de iPhone Air 2 op hetzelfde moment verschijnen als de iPhone 18.

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iPhone 17 blijft het instapmodel

Zit jij te wachten op de iPhone 18? Dan moet je nog even geduld hebben, want het basismodel van de iPhone 18-serie komt pas in het voorjaar van 2026. De kans is groot dat Apple dan opnieuw een evenement organiseert, waarbij de drie nieuwe iPhones aan het grote publiek worden getoond. De iPhone 17 blijft voorlopig het instapmodel bij Apple, waarvoor je € 889,- betaalt. Bekijk hier de laagste prijzen van de iPhone 17:

Voor nu is de iPhone 18 Pro het voordeligste model van de iPhone 18-serie, maar daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. Apple heeft de prijzen van de iPhones dit jaar verhoogd, waardoor de beginprijzen hoger liggen dan bij de iPhone 17 Pro in 2025. Bekijk hier waar je de iPhone 18 Pro alvast kunt bestellen:

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