iPhone 17 Pro wordt duurder – maar dat heeft één voordeel

De iPhone 17 Pro wordt volgens geruchten duurder dan de iPhone 16 Pro, maar daar krijg je wel één voordeel voor terug. Zo zit dat.

iPhone 17 Pro duurder

De nieuwe iPhones verschijnen binnenkort! Apple presenteert de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max) over enkele weken. Het is de verwachting dat Apple de startprijzen van de nieuwe iPhones verhoogt, waardoor vrijwel alle modellen duurder worden. De prijzen stijgen met ongeveer 50 euro, dus je bent voor de ‘normale’ iPhone 17 straks waarschijnlijk 1019 euro kwijt. Bij de Pro-modellen liggen die prijzen nog hoger.

Waar je voor de iPhone 16 Pro bij Apple nu 1.229 euro betaalt, is dat bij de iPhone 17 Pro naar verluidt 1.279 euro. Toch is het niet alleen slecht nieuws dat de iPhone 17 Pro duurder wordt. Volgens geruchten krijg je bij de iPhone 17 Pro standaard meer opslagruimte, dan we eerder bij de iPhone 16 Pro en iPhone 15 Pro zagen. Je betaalt daardoor dus meer, maar krijgt ook meer voor je geld terug.

Meer opslagruimte

Moet je regelmatig opslagruimte vrijmaken op je iPhone? Dat is bij de iPhone 17 Pro geen probleem meer, want de telefoon wordt standaard geleverd met 256 GB aan opslagruimte. Bij de iPhone 16 Pro is dat nog 128 GB, dus de opslagruimte bij het instapmodel van de iPhone 17 Pro wordt verdubbeld. Dat de iPhone 17 Pro duurder wordt heeft zo ook een voordeel, want je krijgt standaard meer opslagruimte.

Eerdere geruchten voorspelden dat de opslagruimte bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uitgebreid zou worden naar 2 TB. Dat plan lijkt inmiddels van de baan, waardoor je bij de Pro-modellen de keuze hebt uit drie uitvoeringen. Je kunt kiezen voor 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslagruimte. Dit zijn nu al de enige opties bij de iPhone 16 Pro Max, maar dat geldt volgende maand dus ook voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

Release van de iPhone 17 Pro

Waar je bij de iPhone 16 Pro nog kunt kiezen voor 128 GB, valt deze optie bij de iPhone 17 Pro weg. De iPhone 17 en de iPhone 17 Air blijven wel beschikbaar met 128 GB aan opslagruimte, ondanks de verwachte prijsverhogingen. We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe iPhones van dit jaar, want Apple presenteert de iPhone 17 al over enkele weken. Begin september vindt de presentatie van de iPhone 17-reeks plaats.

Ben je benieuwd op welke datum deze presentatie waarschijnlijk plaatsvindt? Lees hier alles over de verwachte release van de iPhone 17! Wil je weten welke verbeteringen je kunt verwachten bij de nieuwe iPhones? Bekijk hier alle veranderingen die dit jaar naar de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max) komen.