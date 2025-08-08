De nieuwe iPhones verschijnen volgende maand. Twijfel je nog om over te stappen? Dit zijn 9 redenen om de iPhone 17 (Pro) te kopen!

9 redenen om de iPhone 17 (Pro) volgende maand te halen

We hoeven niet heel lang meer te wachten op de release van de iPhone 17. De nieuwe iPhone verschijnt namelijk al volgende maand, in september. Maar wat zijn nu de belangrijkste verbeteringen van de volgende iPhones?

1. iPhone 17 Air: de dunste iPhone ooit

Er komt dit jaar geen Plus-versie meer van de iPhone. Apple komt volgens de geruchten met een iPhone 17 Air. Deze iPhone wordt de dunste iPhone ooit met maar zo’n 6 mm dikte.

Daarnaast draait hij op de A19-chip en krijgt hij een scherm van 6,6 inch. Er zit aan de achterkant een enkele 48-megapixel camera en aan de voorkant een 24-megapixel camera.

2. Promotion en always-on

Promotion was altijd alleen beschikbaar op de Pro-modellen. Volgens geruchten gaat Apple met de iPhone 17 alle toestellen deze techniek geven. Hierdoor is straks elke nieuwe iPhone in staat om een verversingssnelheid van 120Hz te gebruiken. Dit merk je aan soepeler scrollen en vloeiendere videoweergave.

Sommige geruchten zeggen dat de iPhone 17 en iPhone 17 Air nu ook always on gaan krijgen. Daarmee zie je bijvoorbeeld altijd de tijd op je iPhone terwijl je hem niet gebruikt. Maar enkele geruchten betwisten dit nog.

3. Een nieuw design van aluminium

Apple gaat elke iPhone 17 een aluminium behuizing geven. Dus er komen ook geen Pro-versies meer met een titanium behuizing. Dit geeft de iPhones straks een uniform uiterlijk.

Volgens verschillende berichten doet Apple dit vanwege een nieuw koelsysteem in de iPhone. Aluminium heeft namelijk een hele goede warmtegeleiding. Dit koelsysteem is geen nieuwe techniek, maar een ‘vapor chamber’. Het is een koelmethode die wordt gebruikt om warmte snel en efficiënt af te voeren. Deze techniek vind je vaak in terug (gaming-)laptops en grafische kaarten.

4. Krasvast scherm zonder reflecties

Apple heeft volgens geruchten flink geïnvesteerd in een nieuwe coating-techniek voor toekomstige iPhone-schermen. Deze nieuwe techniek maakt een iPhone-scherm krasvaster en voegt een nieuwe antireflectielaag toe.

5. Nieuwe camera

Net als bij voorgaande toestellen, wordt de camera van de iPhone 17 een van de belangrijkste redenen om over te stappen. Sinds de introductie van de iPhone 11 Pro in 2019 zijn de Pro-modellen standaard uitgerust met drie camera’s aan de achterkant.

De iPhone 14 Pro kreeg als eerste een 48-megapixelsensor voor de primaire groothoeklens. En bij de iPhone 16 Pro werd de resolutie van de ultragroothoeklens opgekrikt naar 48 megapixel.

Bij de iPhone 17 Pro (Max) komt er dit jaar ook een upgrade voor de zoomlens. Die gaat dan naar 48 megapixel. Daarnaast krijgt ook de frontcamera een update. Alle toestellen krijgen naar verwachting een gloednieuwe 24 megapixel TrueDepth-camera. De huidige frontcamera heeft ‘slechts’ 12 megapixel en dat is al jaren zo.

6. Meer werkgeheugen

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max krijgen standaard 12 GB werkgeheugen. De iPhone 16 Pro-modellen moeten het nog doen met 8 GB RAM. Deze uitbreiding is vooral een voordeel als Apple Intelligence hier wordt uitgerold. Vrijwel alle functies van Apple Intelligence worden lokaal gedraaid op de iPhone 17 Pro (Max), waarvoor veel rekenkracht én werkgeheugen nodig is.

7. Grootste (en dunste) accu ooit

De iPhone 17 Pro Max krijgt een iets grotere accu dan de iPhone 16 Pro Max. De iPhone 16 Pro Max heeft een accuduur van 33 uur en een capaciteit van 4.676 mAh. En de iPhone 17 Pro Max houdt het volgens geruchten straks zo’n 34 tot 35 uur vol met een capaciteit van 5.000 mAh. De iPhone 17 Pro gaat naar verluidt ongeveer 27 uur mee.

Bij de iPhone 17 verwachten we niet veel veranderingen aan de batterij. Maar de iPhone 17 Air krijgt een hele dunne batterij. Volgens verschillende bronnen gaat de iPhone 17 Air waarschijnlijk een batterij van slechts circa 2.800 mAh krijgen.

Het is nog even afwachten of Apple een paar verbeteringen gaat doorvoeren om de batterijduur te verbeteren bij de iPhone 17 Air. Waarschijnlijk zal de nieuwe chip wel weer wat zuiniger zijn. Maar of dat genoeg is om de kleinere batterij te compenseren?

8. Groter scherm

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max hadden al een groter scherm gekregen. Bij de Pro ging het scherm van 6,12 naar 6,27 inch. En bij de iPhone 16 Pro Max van 6,69 inch naar 6,86 inch.

Bij de iPhone 17 wordt verwacht dat Apple het grotere 6,27-inch scherm ook naar het standaard iPhone-model brengt. Voor de iPhone 17 Air komt er waarschijnlijk een heel nieuw schermformaat.

9. Nieuwe kleuren

Apple is volgens de geruchten van plan om de iPhone 17 in zes kleuren uit te brengen. Dit zijn zwart, wit, grijs, groen, paars en lichtblauw. De geheel nieuwe iPhone 17 Air zal naar verluidt beschikbaar zijn in zwart, wit, lichtblauw en lichtgoud. De iPhone 17 Pro-modellen komen in de kleuren zwart, wit, grijs, donkerblauw en oranje.

Meer nieuws over de iPhone 17

Wil je geen enkel gerucht van de iPhone 17 missen? Of weten als er nog meer redenen zijn om straks over te stappen naar de iPhone 17? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!