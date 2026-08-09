Deze iPhone overleefde een val van 1,1 kilometer (en werkt nog steeds)

Apple benadrukte bij de introductie dat de iPhone 17 Pro beter bestand is tegen schade – een recente val van 1,1 km lijkt dit te ondersteunen.

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Deze iPhone overleefde een val van 1,1 kilometer

Een iPhone 17 Pro overleefde onlangs een val van maar liefst 1,1 kilometer uit een vliegtuig – en bleek daarna nog gewoon te werken. Het incident vond plaats in de Canadese provincie Saskatchewan. Heather Cline vloog mee in een klein vliegtuig dat door haar man werd bestuurd, toen haar iPhone op een ongelukkige manier uit het toestel verdween en een enorme vrije val maakte.

Volgens Cline zat de iPhone 17 Pro aanvankelijk nog wel in een hoesje. Dat bleek echter geen garantie voor veiligheid. Door de luchtstroom verdween het toestel uit het hoesje en viel via een opening in het vliegtuigje naar buiten. De iPhone maakte toen een vrije val van ongeveer 1,1 kilometer. De kans dat een smartphone zo’n val overleeft, lijkt vrijwel uitgesloten.

Zoek mijn

In plaats van de iPhone als verloren te beschouwen, controleerden ze toch eerst Apples Zoek Mijn-netwerk. Tot hun verbazing bleek het toestel nog steeds een locatie door te geven. Reden genoeg om dus toch maar op zoek te gaan. Uiteindelijk troffen ze de iPhone aan in een koolzaadveld, waar het toestel met het scherm naar boven lag. Volgens Cline verkeerde de iPhone in vrijwel perfecte staat en het toestel functioneerde inderdaad nog steeds.

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Het verhaal sluit aan bij de boodschap die Apple tijdens de presentatie van de iPhone 17 Pro gaf: het toestel zou beter bestand zijn tegen schade. Maar of de verbeterde bouwkwaliteit van de iPhone 17 Pro daadwerkelijk een doorslaggevende rol heeft gespeeld of dat Cline gewoon heel veel geluk heeft gehand, blijft onduidelijk. Feit is wel dat deze iPhone een val heeft overleefd die voor de meeste smartphones waarschijnlijk het einde had betekend.