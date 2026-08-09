Deze iPhone overleefde een val van 1,1 kilometer (en werkt nog steeds)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
9 augustus 2026, 16:26
1 min leestijd
Deze iPhone overleefde een val van 1,1 kilometer (en werkt nog steeds)

Apple benadrukte bij de introductie dat de iPhone 17 Pro beter bestand is tegen schade – een recente val van 1,1 km lijkt dit te ondersteunen.

Lees verder na de advertentie.

Deze iPhone overleefde een val van 1,1 kilometer

Een iPhone 17 Pro overleefde onlangs een val van maar liefst 1,1 kilometer uit een vliegtuig – en bleek daarna nog gewoon te werken. Het incident vond plaats in de Canadese provincie Saskatchewan. Heather Cline vloog mee in een klein vliegtuig dat door haar man werd bestuurd, toen haar iPhone op een ongelukkige manier uit het toestel verdween en een enorme vrije val maakte.

Volgens Cline zat de iPhone 17 Pro aanvankelijk nog wel in een hoesje. Dat bleek echter geen garantie voor veiligheid. Door de luchtstroom verdween het toestel uit het hoesje en viel via een opening in het vliegtuigje naar buiten. De iPhone maakte toen een vrije val van ongeveer 1,1 kilometer. De kans dat een smartphone zo’n val overleeft, lijkt vrijwel uitgesloten.

iphone val

Zoek mijn

In plaats van de iPhone als verloren te beschouwen, controleerden ze toch eerst Apples Zoek Mijn-netwerk. Tot hun verbazing bleek het toestel nog steeds een locatie door te geven. Reden genoeg om dus toch maar op zoek te gaan. Uiteindelijk troffen ze de iPhone aan in een koolzaadveld, waar het toestel met het scherm naar boven lag. Volgens Cline verkeerde de iPhone in vrijwel perfecte staat en het toestel functioneerde inderdaad nog steeds.

Het verhaal sluit aan bij de boodschap die Apple tijdens de presentatie van de iPhone 17 Pro gaf: het toestel zou beter bestand zijn tegen schade. Maar of de verbeterde bouwkwaliteit van de iPhone 17 Pro daadwerkelijk een doorslaggevende rol heeft gespeeld of dat Cline gewoon heel veel geluk heeft gehand, blijft onduidelijk. Feit is wel dat deze iPhone een val heeft overleefd die voor de meeste smartphones waarschijnlijk het einde had betekend.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk iPhone Apple iPhone 17 Pro

Bekijk ook

Dit is normaliter het slechtste moment om een iPhone te kopen, maar dit jaar niet

Dit is normaliter het slechtste moment om een iPhone te kopen, maar dit jaar niet

28 juli 2026

Jammer: deze iOS 27-functies werken (waarschijnlijk) niet op jouw iPhone

Jammer: deze iOS 27-functies werken (waarschijnlijk) niet op jouw iPhone

16 juli 2026

iOS 26.5.1 is uit – en lost dit grote probleem bij je iPhone op

iOS 26.5.1 is uit – en lost dit grote probleem bij je iPhone op

2 juni 2026

Deze iPhone laadt het snelst op (van álle smartphones op dit moment)

Deze iPhone laadt het snelst op (van álle smartphones op dit moment)

19 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren