Met deze 3 functies blinkt de iPhone 17 Pro (Max) écht uit

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben drie bijzondere functies, die de toestellen interessant maken voor zakelijk gebruik.

Functies van de iPhone 17 Pro (Max)

De nieuwe iPhones van 2025 liggen alweer even in de winkels. Apple heeft dit jaar in totaal maar liefst vijf nieuwe iPhones uitgebracht, waarvan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max de toptoestellen zijn. De toestellen zijn voorzien van een aantal exclusieve features. Met deze functies onderscheiden de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zich van andere toestellen, zowel voor privé als zakelijke gebruikers. Benieuwd welke functies dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Snelheid

Zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 17 Pro Max draait op de compleet nieuwe A19 Pro-chip. Dit is de beste processor van alle iPhones, waardoor de toestellen ontzettend snel zijn. Ze hebben ondersteuning voor de nieuwste iOS-functies en Apple Intelligence. Dat zal de komende jaren ook zo blijven, want de A19 Pro-chip gaat nog jaren mee. Zo weet je zeker dat jouw iPhone 17 Pro (Max) minimaal de komende vijf jaar wordt voorzien van de nieuwste functies.

De A19 Pro-chip komt standaard met 12 GB aan werkgeheugen, waardoor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max ook snel blijven bij het uitvoeren van zware taken. Beide toestellen hebben een vernieuwd koelsysteem, zodat ze niet snel oververhit raken. Waar eerdere iPhones nog wel eens trager werden door oververhitting, is dat bij de iPhone 17 Pro (Max) niet het geval. Het nieuwe koelsysteem zorgt ervoor dat de iPhone 17 Pro (Max) ook bij meerdere zware functies nog steeds snel blijft.

2. Opslagruimte

De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max hebben niet alleen meer werkgeheugen, maar zijn ook voorzien van meer opslagruimte. Beide toestellen komen standaard met 256 GB aan opslagruimte. Vind je dat te weinig, bijvoorbeeld omdat je veel documenten of grote bestanden op je iPhone moet bewaren? Of omdat je met zware digitale programma’s werkt? In dat geval kun je ook voor een uitvoering met meer opslagruimte kiezen.

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max kun je ook kiezen voor 512 GB of 1 TB aan opslagruimte. Apple is bij de iPhone 17 Pro Max nog een stap verder gegaan, want dit is de eerste iPhone met een optie voor maar liefst 2 TB opslag. Zoveel opslagruimte hebben we nog niet eerder bij een iPhone gezien. Met deze optie kun je probleemloos zware grafische programma’s en beeldmateriaal in de hoogste kwaliteit opnemen of opslaan.

3. Lange accuduur

Ben je veel onderweg? In dat geval is het van belang dat je iPhone lang meegaat, zodat je niet aan het einde van de dag met een leeg toestel zit. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hoef je daar geen zorgen over te hebben, omdat Apple de accuduur sterk heeft verbeterd bij de telefoons. De iPhone 17 Pro gaat tot 31 uur mee bij het afspelen van video’s, met de iPhone 17 Pro Max doe je maar liefst 37 uur.

De Pro-modellen gaan dit jaar probleemloos meer dan een dag mee, dat een groot voordeel is in vergelijking met andere iPhones. Bij de iPhone 17 Pro Max zien we de langste accuduur ooit van een iPhone. Zo weet je zeker dat je aan het einde van een lange werk- of reisdag nog een werkende iPhone hebt. Het is geen probleem als je de iPhone 17 Pro (Max) ook nog hebt gebruikt om urenlang onderweg te navigeren, de verbeterde accu moet dat gemakkelijk volhouden.

iPhone 17 Pro (Max) halen

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben drie functies, die we niet bij andere toestellen zien. Dit jaar onderscheiden de Pro-modellen zich op het gebied van snelheid, opslagruimte en de extreem lange accuduur. Deze features maken de toestellen niet alleen geschikt voor privégebruik, maar ook voor zakelijke gebruikers. Professionele programma’s draaien probleemloos op de iPhones, door de verbeterde processor met meer werkgeheugen en het nieuwe koelsysteem van de iPhones.

Ben jij op zoek naar een nieuwe iPhone? De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn de beste iPhones van dit moment. De camera’s van de iPhone 17 Pro (Max) beschikken ook over exclusieve functies, die de toestellen zelfs geschikt maken voor professioneel gebruik. Je haalt de iPhone 17 Pro voor € 1.328,-, voor de iPhone 17 Pro Max betaal je op dit moment € 1.479,-. Benieuwd naar de laagste prijzen? Bekijk hier waar je de iPhone 17 Pro (Max) het voordeligst in huis haalt: