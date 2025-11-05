Dit zijn de 3 beste AI-functies van iOS 26.1 voor ondernemers

Met de komst van iOS 26.1 is Apple Intelligence ook beschikbaar in Nederland – we stellen de 3 beste AI-functies voor ondernemers aan je voor!

De 3 beste AI-functies voor ondernemers

De update naar iOS 26.1 brengt veel nieuwe AI-functies naar je iPhone en een aantal daarvan zijn uitermate geschikt voor ondernemers. We zetten er drie voor je op een rij!

1. Schrijfhulp

Ben je veel met teksten in de weer, dan kun je flink profiteren van de nieuwe AI-functie Schrijfhulp. Met Schrijfhulp laat je teksten corrigeren, maak je verschillende versies van dezelfde tekst laten en kun je teksten laten samenvatten. Selecteer de tekst die je wilt bewerken en tik beneden op het icoontje van Apple Intelligence. In het menu dat verschijnt kun je direct kiezen voor ‘Corrigeer’, ‘Herschrijf’, of ‘Samenvatting’, maar je kunt ook in je eigen woorden beschrijven wat je precies aangepast wilt hebben.

2. Image Playground

Ondernemers hebben ook geregeld afbeeldingen nodig, die je dankzij de nieuwe AI-functies gewoon zelf maakt. Dat werkt heel eenvoudig met de nieuwe app Image Playground. Het kan aan de hand van een beschrijving, maar je kunt ook een foto van iemand als uitgangspunt nemen of een van de standaard concepten kiezen. Je kunt in elk geval maximaal zeven elementen combineren voor het creëren van een afbeelding.

Het is ook mogelijk om bestaande afbeeldingen aan te passen met Image Playground. De mogelijkheden zijn eindeloos. Of je nu een zakelijke afbeelding nodig hebt, of een afbeelding omdat je een collega wilt feliciteren, met Image Playground heb je het in een handomdraai voor elkaar.

3. Live Vertalingen

Ondernemers hoeven dankzij de nieuwe AI-functies niet meer eindeloos veel vreemde talen te spreken. Met de functie Live Vertalingen kun je namelijk in de apps Berichten, FaceTime en Telefoon direct meeluisteren of meelezen in je eigen taal, terwijl de ander in een andere taal communiceert.

In de app Berichten zie je de vertaling boven het originele bericht, in FaceTime verschijnt de vertaling in beeld en tijdens het bellen krijg je de gesproken vertaling te horen. In de app Berichten krijg je automatisch de vraag of je automatisch wilt vertalen wanneer je een gesprek in een andere taal opent. Tijdens het telefoneren en in FaceTime tik je op ‘Meer’ en kies je voor ‘Live Vertaling’.

In de app Berichten krijg je automatisch de vraag of je automatisch wilt vertalen wanneer je een gesprek in een andere taal opent. Tijdens het telefoneren en in FaceTime tik je op 'Meer' en kies je voor 'Live Vertaling'.