Deze verbetering maakt de iPhone 17 veel slimmer dan al zijn voorgangers

De iPhone 17 heeft een belangrijke verbetering gekregen, die het toestel nóg slimmer maakt dan al zijn voorgangers. Dit is er veranderd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 veel slimmer

De nieuwe iPhones van 2025 zijn verschenen! Apple heeft alle toestellen voorzien van verbeterde camera’s, een langere accuduur én nieuwe processors. Laatstgenoemde is misschien wel één van de belangrijkste verbeteringen, die de iPhone 17 veel slimmer maakt dan al zijn voorgangers. De iPhone 17 draait op de A19-chip, die we nog niet eerder in een Apple-apparaat hebben gezien. Deze processor is gebaseerd op 3-nanometertechnologie van de derde generatie.

Met deze technologie komen meerdere voordelen naar de A19-chip. De processor is enorm klein en zuinig, waardoor deze een lager energieverbruik heeft dan bijvoorbeeld de chip in de iPhone 16 en eerder. Dat is ook terug te zien in de accuduur van de iPhone 17. Volgens Apple gaat de telefoon maar liefst 30 uur mee bij het afspelen van video’s, bij de iPhone 16 was dat nog tot 22 uur. Door de slimmere chip gaat de iPhone 17 probleemloos langer dan een dag mee.

Apple Intelligence

De A19-chip maakt de iPhone 17 niet alleen energiezuiniger, maar ook veel sneller. Dat is belangrijk met de komst van Apple Intelligence, waarmee de iPhone 17 nog slimmer wordt. De nieuwe processor maakt de iPhone 17 veel sneller dan eerdere toestellen, zeker in vergelijking met de iPhone 13 en eerder. Een krachtige en snelle processor wordt steeds belangrijker, omdat de taken op de iPhone steeds zwaarder worden en meer van de chip vragen. Zo is voor Apple Intelligence veel rekenkracht nodig.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de A19-chip is dat geen probleem meer, zelfs met de komst van Apple Intelligence. De nieuwe techniek komt met iOS 26.1 beschikbaar in het Nederlands en brengt veel nieuwe functies naar de iPhone. Zo krijg je er een handige Schrijfhulp bij, die voor zowel privé als zakelijk teksten kan samenvatten, herschrijven en verbeteren. Daarnaast kun je zelf afbeeldingen en emoji creëren met Apple Intelligence en wordt Siri veel slimmer.

Apple Intelligence is zo niet alleen een handige toevoeging voor de iPhone, maar zorgt met functies als de Schrijfhulp ook voor een hogere productiviteit. Dat is een belangrijk voordeel als je de iPhone 17 voor zakelijk of een studie wilt gebruiken, want het toestel wordt binnenkort veel slimmer door Apple Intelligence. De A19-chip zorgt ervoor dat alle nieuwe (en zware) opdrachten probleemloos draaien op het toestel. Het helpt daarbij dat de processor standaard met 8 GB aan werkgeheugen komt.

Meer over de iPhone 17

Met de A19-chip is de iPhone 17 veel sneller en ben je voorbereid op de komst van Apple Intelligence. Daarnaast zorgt de processor ervoor dat grafisch zware programma’s kunnen draaien op de iPhone. Denk hierbij niet alleen aan games, maar ook aan programma’s voor foto- of videobewerking. Met de A19-chip is de iPhone 17 veel slimmer dan zijn voorgangers en geschikt voor zowel privé als zakelijk gebruik.

De A19-chip is niet de enige belangrijke processor in de iPhone 17, want het toestel heeft de nieuwe N1-chip. Deze is door Apple ontworpen en biedt ondersteuning voor Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. Over de draadloze verbinding van de iPhone 17 hoef je dus ook geen zorgen meer te hebben. Ben je enthousiast over de nieuwe iPhone en heb je een nieuwe (werk)telefoon nodig? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 17, zodat je niet teveel betaalt: