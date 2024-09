iPhone 16 valtest: hoe stevig is het vernieuwde scherm nou echt?

Het scherm van de iPhone 16 is voorzien van een nieuwe generatie Ceramic Shield en deze valtest laat zien hoe sterk het echt is.

iPhone 16 valtest

Volgens Apple is de nieuwe generatie Ceramic Shield-materiaal nog sterker dan de vorige. Verzekeraar Allstate Protection Plans heeft een iPhone 16 valtest uitgevoerd en de resultaten daarvan gepresenteerd. Hierdoor komen we meer te weten over de duurzaamheid van de nieuwe iPhones.

De voorkant getest

Allstate testte de iPhone 16 Pro Max, met 6,9 inch de grootste iPhone van Apple tot nu toe. De voor- en achterkant zijn opnieuw van glas. Apple heeft een beter Ceramic Shield-materiaal geïntroduceerd dat is doordrenkt met keramiek voor duurzaamheid, maar het is nog niet bestand tegen een val op betonnen tegels.

Allstate voerde verschillende tests uit met een ‘DropBot’ om vallen vanaf een hoogte van zo’n 1,5 meter te simuleren. Bij de valtest met de voorkant naar beneden verbrijzelde het display van de iPhone 16 Pro Max en ontstonden er zichtbare schuurplekken langs het titanium frame. Door deze val was de iPhone 16 Pro Max onbruikbaar. Er waren nog wel haptische reacties voelbaar, wat betekent dat het toestel gerepareerd kan worden.

De achterkant getest

Bij de valtest voor de achterkant brak het glas van de iPhone 16 Pro Max na één val en raakte ook de camerabehuizing beschadigd. Het toestel bleef wel functioneel, inclusief de camera. Tegelijkertijd was het niet meer veilig om de iPhone met blote handen vast te houden en te bedienen vanwege het gebroken glas. De volledige video van Allstate Protection Plans bekijk je hieronder.

Geen enkele smartphone met glas heeft de valtest van Allstate overleefd, dus het is niet verrassend dat dit bij de iPhone 16 Pro Max ook het geval is. Glas en harde oppervlakken gaan niet samen, dus het is een goed idee om voor bescherming te kiezen, in de vorm van AppleCare+ of een beschermhoesje. Veel andere valtests zijn minder bruikbaar om de duurzaamheid in een echte situatie te bepalen. Dat komt doordat over het algemeen de hoek van de val, de hoogte en het oppervlak waarop de iPhone valt altijd variëren.

Allstate is inmiddels wel gestopt met dompeltests, omdat de iPhone-modellen nu zo goed bestand zijn tegen water (IP67-certificering). Ben jij van plan om de iPhone 16 te kopen? En wil je zeker zijn dat jouw iPhone niet eindigt met krassen of andere beschadigingen? Haal dan hier vast jouw hoesje, zodat je telefoon altijd beschermd is: