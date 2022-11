Apple waarschuwt: iPhone 14 Pro straks niet meer te krijgen

De iPhone 14 Pro is al beperkt leverbaar en dit is nog maar het begin. In een officiële verklaring waarschuwt Apple dat de levertijden alleen maar oplopen, als gevolg van coronabesmettingen in een een belangrijke iPhone-fabriek in China.

iPhone 14 Pro levertijden

De belangrijkste iPhone-fabriek staat in het Chinese Zhengzou, een metropool met ruim 10 miljoen inwoners. Die ging eind oktober op slot nadat er coronabesettingen waren geconstateerd. Volgens Apple heeft dit gevolgen voor de levertijd van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

‘We blijven een sterke vraag zien naar iPhone 14 Pro- en iPhone 14 Pro Max-modellen’, laat Apple in een officiële verklaring weten ‘We verwachten echter lagere verzendingen dan we eerder hadden verwacht. Klanten zullen te maken krijgen met langere wachttijden om hun nieuwe producten te ontvangen.’

Die levertijden zijn nu al lang. Bestel je een iPhone 14 Pro in de online Apple Store, dan heb je hem op z’n vroegst op 29 november in huis. In de fysieke winkels van de tech-gigant is de iPhone 14 Pro helemaal niet beschikbaar. Ook bij andere online winkels is het vlaggenschip van Apple beperkt, of zelfs helemaal niet leverbaar.

De kans is groot dat de problemen erger worden. De Chinese autoriteiten hebben tot 9 november een lockdown afgekondigd in het industriegebied waarin de belangrijke iPhone-fabriek zich bevindt. En rondom de feestdagen neemt de vraag naar de iPhone toe.

Waar kan ik nog terecht?

Wil je nog in 2022 een iPhone 14 Pro aanschaffen, dan kun je er waarschijnlijk maar beter snel bij zijn. Via de onderstaande iPhone 14 Pro prijsvergelijker zie je waar je het snelst terecht kunt. Er is ook een iPhone 14 Pro Max prijsvergelijker.

Overigens is het niet verkeerd om te kiezen voor de iPhones die een generatie ouder zijn. De iPhone 13 Pro (Max) doet weinig onder voor zijn opvolger en is een stuk goedkoper. Bovendien heb je deze iPhones vaak al binnen 24 uur in huis.